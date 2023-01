La famille d'un chat coincé dans un conduit depuis des jours place ses ultimes espoirs entre les mains d'agents de maintenance

Pickles fêtera bel et bien Noël en famille. Ce chat qui avait passé 5 jours pris au piège dans un conduit d’eaux pluviales a été secouru et rendu à sa famille au moment où sa situation semblait totalement désespérée.

Aux Etats-Unis, un chat a été sauvé par des agents de maintenance alors qu’il était coincé dans une canalisation urbaine, rapportait FFX Now.

Brittany Catton Kirk, qui habite Reston en Virginie, avait adopté Pickles un an plus tôt. Ce chat errant mâle était alors en grand danger aux abords d’une autoroute du Maryland, avant son sauvetage et sa prise en charge par celle qui est devenue sa propriétaire.

Récemment, il a dû être sauvé une fois de plus. Le dimanche 4 décembre, le félin s’était faufilé dans un conduit d’évacuation des eaux de pluie à proximité du lac de barrage Lake Anne.

Sa maîtresse et ses proches ont essayé à plusieurs reprises de l’attirer hors de la canalisation souterraine, mais en vain. Ils pouvaient entendre ses miaulements de détresse depuis une bouche d’égout, sans pouvoir faire grand-chose pour le libérer.

Ils ont demandé l’aide du service de contrôle animalier local, celui du comté de Fairfax, mais ce dernier ne pouvait pas intervenir. Les pompiers, sollicités eux aussi, n’étaient pas non plus en mesure de porter secours au chat.



« Cela aurait été un Noël totalement différent » sans Pickles

Le vendredi 9 décembre, Pickles était toujours coincé sous terre. Le dernier espoir pour Brittany Catton Kirk était de faire appel au service de maintenance du réseau de canalisations du comté. Des agents sont arrivés sur les lieux à 11h ce jour-là. Ils ont travaillé dur et sans relâche pendant 3 heures, et ont finalement réussi à extirper le chat de son piège.

Sain et sauf, Pickles a retrouvé sa famille soulagée. « Cela aurait été un Noël totalement différent et un traumatisme de savoir que notre chat mourait dans un espace sombre et fermé, et maintenant il est en sécurité à la maison », confiait Brittany Catton Kirk dans la foulée du sauvetage.