La démarche patiente et bienveillante d’une femme permet à une chatte et ses 6 chatons de sortir de l’errance

Nommée Jane, cette Américaine originaire de l’Ohio (États-Unis), a étonné son entourage en procédant à son rythme à ce sauvetage. Ses efforts ont payé et aujourd’hui toute une famille de chats est bien au chaud.

Les frimousses de ces chatons étaient bien familières à Jane, qui a reconnu en eux les traits d’une chatte errante qui avait longtemps élu domicile dans son jardin sans qu’elle ne puisse l’aider. L’objectif était désormais fixé : sauver ces 6 boules de poils d’une vie à l’extérieur.

The Dodo

Une approche qui a fait ses preuves

Jane a tout d’abord tenté l’approche classique, expliquait The Dodo, puis, elle a constaté que cela ne fonctionnait pas. La maman chat prenait peur, et ses petits en faisaient autant. Elle s’est donc armée de patience pour arriver à ses fins. Son entourage était sceptique, mais Jane n’a pas dérogé de sa ligne directrice. Elle s’est concentrée sur la maman, en l’attirant avec de la nourriture et de l’eau, puis a gagné aussi un peu la confiance des chatons. La sauveuse bienveillante a pu récupérer l’ensemble de la portée et mettre tout le monde à l’abris.

The Dodo

Reprendre des forces

Bien pris en charge par leur maman, les chatons souffraient tout de même de problèmes oculaires, nécessitant un traitement médicamenteux. Durant ces soins, Joanie, la maman, restait sur la réserve.

L’idée de départ de Jane était de trouver des familles à ces protégés. C’est finalement dans son entourage qu’elle a trouvé le soutien dont ils avaient besoin. L’adoptante détaillait : « une paire pour mon mari et moi, une paire pour un ami et son partenaire et un chaton pour une amie ». Le dernier chaton n’ayant pas encore trouvé de famille, Jane affirmait « le garder si aucun foyer ne se présentait ». Restée elle-aussi aux côtés de Jane, Joanie a eu du mal à prendre ses marques.

The Dodo

Des perspectives personnalisées

« Les chatons ont socialisé à merveille, et plusieurs nous ont déjà donné des baisers et des ronronnements », détaillait Jane. Ils ont tous subi une stérilisation et sont parfaitement retournés à leur vie en famille.

A lire aussi : Trouvé dans la rue, ce vieux chat âgé de 10 ans découvre enfin le bonheur grâce à un policier au grand cœur

The Dodo

Le quotidien de Joanie n’est toujours pas vraiment stabilisé. L’adoptante expliquait que si l’adaptation est impossible, la chatte sera aussi stérilisée et sera remise en extérieur.

Jane et son mari, qui ont également 3 petits chats dans leur foyer, sont contents d’avoir pu apporter leur aide à cette famille qui s’était installée à quelques mètres de chez eux.