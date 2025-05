Il mendiait un peu de nourriture dans les rues, mais ce chat errant est revenu avec un ami à sauver

Un beau jour, un habitant de New-York a repéré un magnifique félin au pelage noir et blanc qui écumait seul les rues de la ville. Inquiet de trouver un animal livré à lui-même dans un lieu d’une telle ampleur, le bon samaritain a décidé de gagner le cœur de ce dernier en lui donnant très régulièrement de la nourriture. Rapidement, le chat prénommé Domino s’est senti à l’aise et a commencé à venir rendre visite à son bienfaiteur de façon quotidienne. Jusqu’au jour où il a fait venir l’un de ses congénéres avec lui : un chat totalement noir, et bien plus craintif, que l’homme a renommé Kiltz. Bien décidé à porter officiellement secours à ces 2 boules de poils, le new-yorkais, qui travaillait comme bénévole au sein de l’association Puppy Kitty NYCity, a contacté ses équipes pour organiser une mission de sauvetage.

© puppykittynycity / Facebook

Un matou “super affectueux”

Grâce à la confiance gagnée des félins, leur capture s’est déroulée rapidement et sans encombre. Puis, Domino et Kiltz ont tous les 2 été placés dans des familles d’accueil aimantes et bienveillantes, afin de pouvoir définitivement reprendre goût à la vie et tirer un trait sur leur passé mystérieux. En quelques heures à peine, Domino s’est senti comme chez lui et n’a pas montré le moindre signe d’anxiété. “Il est super affectueux. C'est comme avoir un ours en peluche qui vous fera des câlins sans fin” témoignait l’organisme de sauvetage, dans un entretien relayé par Love Meow.

Kiltz attend sa famille

Depuis, Domino a fini par être adopté définitivement. Il est aujourd’hui heureux, épanoui et choyé dans sa famille pour la vie. Kiltz, quant à lui, a eu besoin d’un peu plus de temps pour se dévoiler totalement. Après quelques semaines, il a commencé à montrer sa véritable personnalité, douce et affectueuse. Aux dernières nouvelles, il était toujours en attente de trouver sa propre famille. Il ne fait aucun doute qu’avec son adorable minois, Kiltz saura parfaitement faire fondre les coeurs de ceux qui croiseront sa route… Grâce à la bienveillance des bénévoles et de sa famille d’accueil, il a déjà fait énormément de progrès et est prêt à reprendre le cours de sa vie en bonne compagnie !

A lire aussi : Elle n’avait ni le temps ni les moyens, mais elle a tendu la main à 5 chatons abandonnés dans un champ avec des biscuits et n’a pas été seule longtemps pour pouvoir s'occuper d'eux

© puppykittynycity / Facebook