La découverte d’une boîte de chatons abandonnés et d’un mot bouleversant laissé par un enfant pousse une femme à agir sans tarder

En promenant son chien dans un parc du Michigan (États-Unis), Kelly a fait une découverte qui l’a bouleversée : 3 chatons de quelques semaines abandonnés dans une boîte et accompagnés d’un mot manuscrit au contenu déchirant. Ce message a touché le cœur de tous ceux qui ont entendu parler de cette histoire.

Kelly, qui vit dans le Michigan dans le nord des États-Unis, n’était pas prête à ce qu’elle allait découvrir lors d’une promenade tranquille avec son chien. Dans un coin du parc, une petite boîte renfermait 3 minuscules chatons abandonnés, accompagnés d’un message bouleversant. Profondément touchée, elle a partagé cette histoire sur Reddit, encore émue par cette rencontre.

Un message déchirant

C’est en passant près d’une fontaine à eau que Kelly avait repéré une petite boîte. À l’intérieur, se trouvaient 3 chatons âgés de seulement quelques semaines, les yeux à peine ouverts, et un petit mot, écrit de la main d’un enfant qui suppliait : « Si je ne le fais pas, mon père a dit qu'il les tuerait. Aimez-les, s'il vous plaît. »

Ce mot lui a littéralement brisé le cœur. « J’imagine bien cet enfant – si c’en était un – se rendant à vélo au parc avec la boîte de chatons, espérant que tout se passe bien. Malheureusement, j’ai connu trop de parents comme celui-ci », a-t-elle déclaré à Newsweek. « Il est impensable de menacer de tuer de petits chatons si votre enfant ne s'en débarrasse pas. Pauvre enfant. »

Kelly savait qu’elle ne pouvait pas laisser derrière elle ces petits chats et elle les a rapidement ramenés chez elle. Pendant des semaines, elle les a nourris au biberon et a passé beaucoup de temps à les socialiser. « Quand mon refuge local préféré a eu de la place pour les accueillir, je les y ai emmenés, environ 3 mois après les avoir trouvés », a-t-elle déclaré. « Ils ont tous été adoptés en une semaine. »

Une vague d’émotion

Pour ces chatons, l’histoire s’est heureusement bien terminée, mais leurs premiers jours ont été bien douloureux. Le message qui les accompagnait a touché de nombreux internautes, recueillant des milliers de votes positifs sur Reddit et des centaines de commentaires.

© u/Few-Abbreviations633 / Reddit

Parmi eux, un internaute a suggéré : « Laissez un mot à l’endroit où vous avez trouvé la boîte pour rassurer l’enfant sur la sécurité des chatons. Merci pour votre compassion. »

D’autres n’ont pu retenir leur émotion : « Ça m’a fait pleurer », a avoué une personne.« Ce pauvre enfant. Entendre son père dire ça va le blesser à jamais », a commenté une autre.

De son côté, Kelly a exhorté chacun à stériliser et castrer ses animaux de compagnie pour empêcher les portées non désirées. Même si cela peut coûter cher, il y a des vétérinaires et des refuges qui proposent la stérilisation gratuite ou à très faible coût. « Faites-le ! », encourage-t-elle pour conclure.