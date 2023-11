Le personnel d’un refuge découvre 2 chiens attendant à l’entrée avec un dramatique message laissé par leur propriétaire

Le personnel d’un refuge a été très touché par la situation de deux chiens abandonnés avec un mot déchirant. Leurs propriétaires ne pouvaient visiblement plus s’en occuper.

Un matin, en arrivant au refuge Forsyth County Animal Shelter (Caroline du Nord, États-Unis), le personnel a découvert 2 cages posées devant l’entrée. Chacune d’elle contenait un chien. Une feuille de cahier était accrochée à une des cages, et un mot y avait été laissé par les propriétaires.

© Forsyth County Animal Shelter - NC / Facebook

Le papier expliquait que les toutous se nommaient Simba et Nala, il précisait leurs âges et quelques informations sur leurs personnalités. On pouvait précisément y lire : « Simba. Né en août 2022. Connaît l’ordre Assis. Très amical. Croisé Berger Australien. Nala. Croisée Berger Allemand. A des vers. Anniversaire inconnu. Approximativement 12 semaines. Connaît l’ordre Assis. Aime mordiller. »

© Forsyth County Animal Shelter - NC / Facebook

Ce texte descriptif se concluait par une demande déchirante « Prenez bien soin d’eux. Merci. »

Le refuge souhaiterait rencontrer les anciens propriétaires

Rien dans le message n’expliquait pourquoi ces deux chiens avaient été abandonnés. Mais tout porte à croire que les anciens propriétaires les aimaient et voulaient leur bien. Ils avaient pris la peine de les placer bien en évidence à l’entrée du refuge, dans des cages qui les sécurisaient. Ils avaient sans doute des problèmes personnels les empêchant de continuer à garder leurs animaux.

© Forsyth County Animal Shelter - NC / Facebook

Le personnel du refuge tenait réellement à dire qu’il ne jugeait pas les propriétaires pour leur abandon, et qu’il souhaitait les rencontrer.

« Nous sommes sûrs que cela a dû être une décision difficile et déchirante de quitter des chiens aussi adorables […] Nous aimerions beaucoup avoir plus d'informations, veuillez donc nous appeler afin que nous puissions vous en parler davantage. Pas de jugement et pas de critique, c’est promis », ont-ils écrit sur Facebook.

© Forsyth County Animal Shelter - NC / Facebook

Ils ont également remercié la famille d’avoir mis en sécurité les canidés dans des cages, comme le relate The Dodo.

Quant à Simba et Nala, ils ont été pris en charge afin d’être rapidement proposés à l’adoption. Ils sont entre de bonnes mains.