L’intervention héroïque d’une équipe de sauveteurs pour récupérer un chat tombé dans une rivière et risquant l’hypothermie

En Angleterre, une équipe de sauveteurs volontaires s’est précipitée au secours d’un chat pris au piège au bord d’un cours d’eau. Leur intervention rapide a permis de ramener le félin sain et sauf à ses propriétaires.

Un chat a été secouru in extremis alors qu’il risquait de souffrir d’hypothermie et de se noyer, comme le rapportait Sky News le mercredi 23 février.

Ce sont les unités de la RNLI (Royal National Lifeboat Institution), sauveteurs en mer volontaires, qui ont réalisé ce sauvetage après avoir été alertés par les garde-côtes.



Great Yarmouth & Gorleston Lifeboat / Facebook

L’opération a eu lieu mardi matin à Great Yarmouth, ville côtière du comté de Norfolk dans l’Est de l’Angleterre. Des équipes de la RNLI de Great Yarmouth, mais aussi de la ville voisine de Gorleston-on-Sea, ont joint leurs efforts pour porter secours au félin à la robe blanche.

Ce dernier s’était désespérément accroché à la rive, mais à bout de forces, il avait fini par lâcher prise et tomber dans la rivière Bure. Heureusement, le bateau de sauvetage est arrivé rapidement sur les lieux et l’équipage a pu le repérer à temps pour le repêcher.

Les propriétaires d’Icicle heureux et soulagés de le retrouver sain et sauf

Le chat a été sorti de l’eau et mis en sécurité à bord de l’embarcation. Il était alerte, mais trempé et tremblait de froid. Enveloppé dans une couverture, il a été emmené à l’embarcadère où l’attendaient les garde-côtes. Ces derniers l’ont séché et lui ont donné du saumon à manger, avant de le conduire au refuge de la RSPCA locale.

Les vétérinaires l’ont examiné et découvert qu’il s’appelait Icicle et qu’il avait des propriétaires. Contactés, ces derniers sont venus le chercher. Ils ont remercié les sauveteurs de la RNLI pour le leur avoir ramené sain et sauf.