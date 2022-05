L’intervention des pompiers, ultime espoir pour ce chaton coincé derrière un mur depuis 5 jours et abandonné par sa mère

Depuis des jours, un chaton attendait désespérément qu’on le sauve après s’être retrouvé piégé derrière le mur d’une maison. Les pompiers constituaient sa dernière chance.

Les pompiers du comté de Sutter, en Californie, se disent « fiers de servir les résidents » dans la publication relatant le récent sauvetage quelque peu complexe d’un chaton réussi par l’un de ses équipes. Un post effectué le dimanche 22 mai sur Facebook, rapportait ABC 10 le même jour.

Les soldats du feu avaient été contactés par le propriétaire d’une maison qui entendait les miaulements de détresse du jeune félin depuis un certain temps. La personne ne parvenait pas à déterminer avec précision son emplacement. Dans un premier temps, il le pensait pris au piège sous l’habitation.

La mère du chaton avait quitté les lieux pour ne plus revenir, toujours d’après le propriétaire. Ce dernier a expliqué aux pompiers que la situation durait depuis au moins 5 jours. L’animal devait donc être secouru le plus vite possible, car il devait probablement souffrir de faim et de soif depuis trop longtemps.



Sutter County Fire Department / Facebook

Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont utilisé un stéthoscope dans le but de localiser le chaton, ce qu’ils sont finalement parvenus à faire. Il s’est ainsi avéré que le quadrupède ne se trouvait pas sous la maison, mais coincé derrière un mur et à proximité de la cheminée.

Le chaton « se porte extrêmement bien » après son sauvetage

Sans perdre un seul instant, ils ont fait usage de leurs outils pour créer une petite ouverture au pied de la cloison et accéder au petit chat à la robe noire, puis ont pu le faire sortir de son piège sain et sauf et « avec un minimum de dommages » au domicile, apprend-on via ladite publication Facebook.



Sutter County Fire Department / Facebook

Celui-ci ajoute que d’après le propriétaire, le chaton « se porte extrêmement bien et reçoit beaucoup d’amour et d’attention ». On ignore s’il le garde à titre provisoire ou s’il l’a l’intention de l’adopter.



Sutter County Fire Department / Facebook

Quoi qu’il en soit, le jeune chat est hors de danger et entre de bonnes mains.

Sutter County Fire Department / Facebook