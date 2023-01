L'inquiétude monte dans cette commune où les tirs de carabine sur des chats se multiplient

Commune de la banlieue d’Agen dans le Lot-et-Garonne, le Passage-d’Agen est le théâtre d’un phénomène inquiétant depuis quelques jours. Au cœur de la ville, plusieurs propriétaires de chats sont préoccupés après que leurs animaux ont été ciblés par des tirs de carabine, rapportait Sud-Ouest.

Une situation qui inquiète également une association locale, l’ARPA (Association pour le respect et la protection de l’animal) en l’occurrence. Elle alerte les maîtres du secteur via sa page Facebook et les incite à se montrer attentifs et prudents pour assurer la sécurité de leurs compagnons à 4 pattes.

« Soyez vigilants avec vos animaux de compagnie. Prenez des précautions », peut-on ainsi lire sur le post en question, partagé le mardi 20 décembre sur le réseau social.

Les chats victimes de ces tirs d’arme de chasse ont été touchés à la cuisse et au flanc. Ils sont « sociables et stérilisés », précise Marie Dubos, qui est à la tête du refuge agenais.

Une plainte déposée et un appel à témoin lancé

L’association a l’intention de porter plainte contre X. Une démarche qu’effectuera également le propriétaire d’un des animaux ayant subi ces tirs, toujours d’après Sud-Ouest.



Les incidents se sont produits dans un secteur de la commune compris entre les rues de la Fraternité et du Ganet, ainsi que le centre commercial le Chat d’Oc.

L’association ARPA demande à toute personne dont l’animal « a été victime de ces actes malveillants » ou disposant d’informations susceptibles de faire avancer l’enquête de la contacter. Aucun suspect n’a pu être identifié pour le moment.