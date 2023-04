L'idée brillante d'une éducatrice adaptant l'entraînement du nez canin aux chats pour stimuler leur curiosité

Le travail du nez n’est pas réservé aux seuls chiens. C’est ce qu’une éducatrice canin professionnelle a voulu démontrer en mettant au point une méthode stimulant les capacités olfactives et cognitives adaptée au chat. Une technique qu’un nombre croissant de propriétaires de félins essayent et adoptent.

Educateur canin, Hanna Fushihara travaillait donc exclusivement avec les chiens qui, réputés pour leur grande intelligence, leur puissant flair et leur goût prononcé pour le jeu, rendent le travail du nez totalement passionnant. Elle a toutefois eu l’idée d’appliquer cet exercice aux chats, et les retours des propriétaires qui s’y sont essayés sont extrêmement positifs, d’après Cole & Marmalade.

Comme nos amis canidés, les chats ont grandement besoin d’être stimulés, a fortiori lorsqu’ils passent le plus clair de leur temps à la maison. C’est aux maîtres que revient la responsabilité d’enrichir leur environnement de manière à ce qu’il leur offre la possibilité de rester actifs et alertes, tant sur le plan mental que celui physique.

Hanna Fushihara a développé une méthode ludique permettant d’y parvenir et baptisée Nosework Cats. Elle en partage les principes et expose la marche à suivre via des cours en ligne (en anglais) et des vidéos postées sur YouTube.

L’approche qu’elle met en œuvre a été conçue à l’origine pour les chiens. Elle y a apporté quelques modifications pour convenir aux spécificités des matous et des minettes, qui attendent qu’on les aide à stimuler leur curiosité à travers l’olfaction.



Sur son site web, Hanna Fushihara explique que « Nosework Cats est une activité d'enrichissement et d'entraînement dans laquelle votre chat cherche et renifle ses friandises ou sa nourriture. C'est un jeu qui a été modifié spécifiquement pour les chats à partir du modèle de travail du nez pour les chiens ».

Les cachettes et les obstacles peuvent être mis en place très facilement à partir d’objets banals que l’on retrouve chez soi. Grâce à ces cours en ligne, on apprend à former son chat étape par étape, mais aussi à épicer le jeu en en augmentant le niveau de difficulté.

Une activité bénéfique pour les chats à besoins spéciaux également

Dans la vidéo ci-dessous, par exemple, Hanna Fushihara a lancé 2 de de ses chats sur des fausses pistes. Habitués à chercher sa friandise dans des boîtes à chaussures, ils se sont tout de suite rués sur ces dernières sans se rendre compte qu’elle était en fait posée sur un skate.

Une autre séquence prouve que Nosework Cats est excellent aussi pour les chats à besoins spécifiques. On y voit Shadow, félin aveugle, se lancer à la recherche de sa récompense dans une pièce garnie d’obstacles et de récipients.

L’une des principales différences avec le travail du nez canin est que la friandise est à la fois l’objet cible et la récompense. Chez le chien, la friandise est souvent utilisée pour récompenser l’animal ayant détecté autre chose (une substance, une personne…).