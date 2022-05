L'histoire émouvante de cette chatte aveugle qui a parcouru le monde sur les épaules de son maître

Malgré la cécité, Honey Bee enchaînait découvertes et aventures aux côtés de ses propriétaires, qu’elle accompagnait en randonnée partout dans le monde. Sauvée sur une île du Pacifique, elle avait mené une vie heureuse aux Etats-Unis au sein d’une famille aimante, attentionnée et comptant d’autres chats aveugles.

Honey Bee n’était encore qu’un tout petit chaton quand elle avait été adoptée par un couple d’Américains. Cette chatte aveugle avait vu le jour aux Fidji, îles du Pacifique Sud, avant d’être recueillie par l’équipe de la clinique vétérinaire locale Animals Fiji, puis de rejoindre ceux qui sont devenus ses humains pour la vie.



Fig & Lychee: Love Is Blind / Facebook

Elle avait ainsi pu découvrir son nouveau foyer bien loin de son archipel natal, à Seattle dans l’Etat de Washington (Nord-est des Etats-Unis). Une maison où vivent aussi 4 autres chats dont Fig et Lychee, également aveugles.



Fig & Lychee: Love Is Blind / Facebook

Honey Bee n’y restait toutefois jamais longtemps, car ses propriétaires, férus d’aventures, l’emmenaient toujours en randonnée aux 4 coins de la planète.



Fig & Lychee: Love Is Blind / Facebook

Le plus souvent, elle était tranquillement installée sur leurs épaules pendant leurs longues virées, rapporte Daily Animal News. Elle n’hésitait pas non plus à marcher en laisse, s’orientant et franchissant les obstacles grâce à ses autres sens qu’elle avait appris à développer pour combler sa perte de vision.



Fig & Lychee: Love Is Blind / Facebook

Une belle vie pour cette chatte privée de vision

Elle profitait pleinement de ces sorties, où elle adorait écouter le son des cours d’eau et sentir les bonnes odeurs de la nature.



Fig & Lychee: Love Is Blind / Facebook

Tout allait pour le mieux pour Honey Bee, jusqu’à ce qu’une terrible maladie vienne tout gâcher. Une affection rénale grave qui, bien que ses maîtres et les vétérinaires aient tout tenté pour la sauver, ne faisait qu’empirer avec le temps. Elle a fini par avoir raison d’elle ; la chatte s’en est allée au Paradis des félins à l’âge de 7 ans et demi. Elle était entourée et aimée jusqu’au bout.

La nouvelle de sa disparition a ému les nombreux fans qui suivaient ses péripéties, ainsi que celles de Fig et Lychee sur la page Facebook qui leur est consacrée. Nombreux sont ceux qui lui ont rendu hommage par des messages tous aussi touchants les uns que les autres.

Fig & Lychee: Love Is Blind / Facebook