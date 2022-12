L’histoire d'un chaton sauvé de l'errance a touché le cœur de 6 millions d’internautes (vidéo)

Mikayla McKee, 27 ans, a l’habitude d’héberger les chats errants, selon Newsweek. Elle est déjà l’heureuse propriétaire d’Eli, un minet confronté à des débuts difficiles, et qui a perdu un œil des suites d’une grave infection.

Une nouvelle recrue a fait son arrivée chez la jeune femme il y a quelque temps : un adorable chaton du nom de Harper. Les aventures de ce dernier n’étaient pas simples non plus, et Mikayla va tout faire pour lui rendre la vie meilleure.

La boule de poils était livrée à elle-même

La première fois qu’elle a rencontré Harper, c’était le long d’une route sombre, en compagnie de son frère, Camerin. La bonne samaritaine, originaire d’Arlington, en Virginie, a immédiatement arrêté son véhicule lorsqu’elle a remarqué qu’une petite boule venait de traverser le chemin.

« Je savais que ce n’était pas un écureuil ou un tamia. J’ai de suite compris qu’il s’agissait d’un chaton » confiait-elle. Mikayla s’est alors dirigée vers lui, l’a emmitouflé dans un plaid, et mis dans sa voiture.

Elle s’est d’abord assurée que ce chaton n’appartenait pas à un membre du voisinage. Suite à cela, elle s’est rendue chez un vétérinaire, qui lui a appris que Harper était âgé de 5 semaines, et qu’il avait probablement été délaissé par sa maman, car « ses dents commençaient à pousser ».

Mais Harper va connaître une vie meilleure

Mikayla venait d’hériter d’un animal « sale, couvert de tiques et de puces », mais elle ne comptait pas l’abandonner dans cet état. Elle l’a accueilli chez elle, soigné pendant une vingtaine de jours, puis présenté à son autre félin, Eli.

L’entente fut immédiate entre les 2 boules de poils. « Eli est un grand frère merveilleux. Il est si gentil qu’il laisse Harper manger dans son bol ! Je ne peux plus imaginer ma vie sans eux désormais. »

La vidéo qui retrace le parcours de Harper a été publiée sur TikTok, et elle a été vue par 6 millions d’internautes, tous plus émus les uns que les autres. « Ça me rend si joyeuse » , « Ce chat est le plus heureux du monde » , ou encore « Ses yeux en disent long » a-t-on pu lire parmi les commentaires.