L'évolution émouvante de l'attitude de ce chat sénior ayant trouvé une nouvelle famille après le deuil (vidéo)

Jessica Allen, alias « jessie_rae57 » sur Instagram, vit dans la province de l’Ontario (Canada) avec son mari et désormais leur chat Thomas. Dans une vidéo relayée par PetHelpful, elle raconte l’histoire poignante de l’arrivée de ce dernier est arrivé dans la famille.

Jessica Allen et son conjoint avaient vu un post au sujet du félin en question, qui venait d’être admis au refuge local, celui du service animalier de la ville d’Hamilton. Le matou répondant au nom de Thomas et âgé de 11 ans s’était retrouvé seul du jour au lendemain après le décès de son propriétaire. Même si son moral était au plus bas, il avait encore énormément d’amour à offrir et était en quête d’un foyer aimant.



jessie_rae57 / Instagram

Thomas était décrit comme « un gentleman sénior avec un cœur en or ». Jessica Allen et son mari ont tout de suite su qu’il était spécial et que sa place l’attendait à la maison. Ils se sont rendus au refuge pour le rencontrer.

Même si le chat était assez réservé au départ, ce qui était tout à fait normal vu qu’il venait de perdre son humain et qu’il s’était retrouvé entouré de personnes qu’il ne connaissait pas, la prise de contact s’est déroulée à merveille. Le couple est tombé sous le charme de cette créature qui, malgré le deuil, a accepté ses caresses.



jessie_rae57 / Instagram

Bonheur retrouvé !

L’adoption a été officialisée peu après. Thomas a pu découvrir sa nouvelle maison, mais il a eu besoin de quelques jours pour s’y adapter. Après s’être caché quelque temps derrière les meubles, il a commencé à se détendre et à explorer les lieux.



jessie_rae57 / Instagram

Au fil des jours, l’animal est devenu plus joueur et affectueux. Il a fini par se sentir chez lui et révéler sa véritable personnalité, faite de douceur et de tendresse.

jessie_rae57 / Instagram

Thomas n’oubliera certainement jamais son ancien propriétaire, mais il a pu renouer avec le bonheur grâce à Jessica Allen qui a, elle aussi, un cœur en or.



jessie_rae57 / Instagram