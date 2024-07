Ce chien endeuillé qui avait cessé de s’alimenter retrouve goût à la vie grâce à la gentillesse d’une petite fille (vidéo)

Pour Oliver, plus rien n’avait de saveur depuis que sa sœur canine avait traversé le pont de l’arc-en-ciel. Le toutou au cœur brisé avait même arrêté de manger. Heureusement, sa petite maîtresse humaine avait une idée pour l’aider à retrouver l’appétit et reprendre peu à peu goût à la vie.

Lorsque l’un des chiens de la maison disparaît, ses congénères ressentent aussi cette perte et affichent souvent des signes de deuil. Selon une étude italienne publiée en 2022, les survivants ont d'ailleurs tendance à changer de comportement : ils mangent moins, ils dorment plus et ils sont moins intéressés par le jeu.

C’est ce qui est arrivé à Oliver quand sa sœur canine est tristement décédée. Submergé de chagrin, le toutou ne mangeait plus et il montrait des signes évidents de dépression. Ce refus de s’alimenter commençait à inquiéter sa famille, quand la petite dernière âgée de 2 ans a trouvé la meilleure des solutions au problème.

Une adorable attention

Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Newsweek, on voit comment la fillette a réussi à réconforter Oliver et à le faire à nouveau manger. La petite a empoigné sa cuillère personnelle, elle a mis quelques croquettes dedans et elle l’a proposée au toutou.

Malgré sa tristesse, Oliver a accepté la cuillérée sans rechigner et l’a mangée. Son lien avec sa mini-maîtresse qui a tout de suite compris ce dont il avait besoin est de toute évidence très puissant. « Cela m’a fait fondre quand je l’ai vue commencer à essayer de le nourrir », a commenté le papa de la petite fille sur la vidéo. Et il n’est pas le seul !

Un acte de gentillesse qui fait fondre les internautes

Visionnées plus de 967 000 fois depuis leur publication le 15 juin dernier, ces images ont beaucoup ému les internautes. La gentillesse et la compassion de la petite fille ont tout simplement fait fondre leur cœur. Plusieurs d’entre eux ont tenu à partager leur sympathie avec la famille et le chien en deuil en laissant un message de soutien dans la section des commentaires.

« Elle l’aime comme il en a besoin en ce moment. Je suis tellement désolé pour votre perte. Vous avez l’air d’être des gens merveilleux », a par exemple écrit un utilisateur de la plateforme. « Tellement désolé pour votre perte. Votre bébé est tellement mignon », a commenté un autre. Comme beaucoup de ces commentateurs, on ne doute pas qu’avec un tel soutien réconfortant, Oliver réussisse à traverser cette épreuve et retrouve un jour prochain sa joie de vivre.