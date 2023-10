L'appel à l'aide désespéré d'Odyssey, une jeune chatte coincée sous un capot de voiture (vidéo)

Alerté par des miaulements émanant de son véhicule, un automobiliste s’est arrêté pour en chercher l’origine. Une chatte s’était introduite dans le moteur et ne parvenait plus à en ressortir. Le conducteur ne pouvait pas la libérer non plus et a demandé l’aide d’une association.

Le trajet entre le Queens et Tribeca, à New York, dure une cinquantaine de minutes. C’est justement le temps qu’une chatte a passé à l’intérieur du compartiment moteur d’une voiture avant d’être découverte et sauvée, rapportait The Dodo.

Un automobiliste new-yorkais conduisait tranquillement quand un bruit étrange venant de son véhicule l’a interpellé. Le conducteur « avait fait tout le chemin depuis le Queens et avait entendu de légers grattages et miaulements alors qu'il cherchait une place de stationnement à Tribeca », indique l’association locale Animal Haven sur Instagram.

La personne est descendue de sa voiture et a compris que ces miaulements provenaient de sous le capot. Il y avait un trou sous le moteur et c’est très probablement par cette ouverture que le félin s’était faufilé avant de s’y retrouver coincé.



Animal Haven / Instagram

Appelée à l’aide, Animal Haven a envoyé des bénévoles sur les lieux. « Ses petits cris pouvaient être entendus à mesure que nous approchions, et heureusement, le conducteur était là pour l'aider à sortir de là », relate l’association.



Animal Haven / Instagram

Le travail d’équipe paie

C’était une chatte calico (robe associant le blanc et le motif écaille de tortue) qui était prise au piège. Elle était hors d’atteinte, mais l’automobiliste et des passants ont prêté main forte à l’équipe d’Animal Haven pour la libérer. Un effort collectif qui a porté ses fruits : « Avec un peu de travail d'équipe, de patience et quelques délicieuses friandises pour chats, nous avons réussi à l’extraire de la voiture ».

La chatte a été placée dans une caisse de transport et emmenée dans les locaux d’Animal Haven pour être examinée par un vétérinaire. Elle était secouée, mais saine et sauve. Elle s’est même mise à ronronner. Ses sauveurs l’ont appelée Odyssey.

Odyssey n’était pas pucée. Le personnel de l’association continue de chercher son éventuelle famille. Le cas échéant, elle sera proposée à l’adoption.