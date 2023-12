Une couple se rend au refuge pour adopter un animal et tombe sur un chat qui ressemble trait pour trait à celui qu’il a perdu 2 ans auparavant

2 femmes sont allées dans un refuge animalier dans le but d’adopter un chat. Sur place, elles ont fait la rencontre d’une boule de poils au visage très familier et pour cause : il s’agissait de Mow Mow, leur félin disparu 2 auparavant.

Le hasard fait définitivement bien les choses, comme le veut l’expression. Shannon et Allie n’auraient jamais pu penser qu’elles croiseraient Mow Mow dans un refuge. En réalité, le chat avait quitté leur maison il y a 2 ans et n’était plus jamais rentré. Elles avaient perdu tout espoir de le revoir un jour, et pourtant…

Mow Mow a été confié à la SPCA du comté d’Erie, aux États-Unis, avec plusieurs de ses congénères. Tous vivaient dans une maison, livrés à eux-mêmes. Ils ont été abandonnés sur place, selon WKBW.

The SPCA Serving Erie County, NY / Facebook

Ils n’avaient pas de micropuces

Après les avoir accueillis, les membres du refuge ont tenté de leur détecter des puces électroniques au cas où ils auraient des propriétaires. Mow Mow n’était pas identifié et a donc été proposé à l’adoption. Pourtant, Shannon et Allie le cherchaient depuis longtemps déjà, mais personne ne pouvait le savoir.

Celles-ci avaient passé de longs mois à se demander où se trouvait leur animal. Elles n’avaient pas eu de ses nouvelles depuis sa disparition. 2 années sont passées, puis elles ont commencé à ressentir l’envie de partager à nouveau leur quotidien avec un chat. Comme leur ami quadrupède n’était jamais rentré, elles ont décidé d’en adopter un autre.

A lire aussi : Une chatte débrouillarde cherche un endroit paisible pour élever ses petits et tombe sur la bonne personne

Une coïncidence incroyable

Pour cela, elles ont poussé les portes de la SPCA d’Erie. Laquelle était à plusieurs kilomètres de chez elles. En parcourant les allées à la recherche du compagnon parfait, elles ont remarqué une boule de poils ressemblant comme 2 gouttes d’eau à Mow Mow. Le doute a commencé à s’installer dans leur tête, si bien que Shannon l’a appelé pour en avoir le cœur net. À ce moment, le félin a regardé dans sa direction : « Il était tout de suite clair que Mow Mow était leur chat » a déclaré Cary Munschauer, comportementaliste de la SPCA.

Effectivement, Mow Mow reconnaissait les femmes. Il venait de retrouver ses propriétaires aimantes après des mois de vie difficiles. Bethany Kloc, responsable de communication du refuge, a qualifié ces retrouvailles de « miraculeuses ». Elle a profité de ce récit pour rappeler l’importance de la puce électronique. Laquelle permet de réunir des familles séparées.