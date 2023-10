Un chat de refuge aux yeux minuscules et débordant d'affection attend sa chance pendant 2 ans

Malgré tout ce qu’il avait traversé jusqu’à son sauvetage, Shibby a toujours été un chat extrêmement doux et amical. Pourtant, et alors que les autres animaux secourus avec lui ont tous été adoptés, son tour tardait à venir.

Plus de 40 chats avaient été découverts dans une propriété où ils vivaient dans des conditions déplorables. Hearthside Cats, une organisation de protection animale basée dans l’Etat de New York, ainsi que 5 autres associations avaient joint leurs efforts pour les secourir.

Parmi ces félins se trouvait Shibby, une créature à la douceur exceptionnelle. Il a été pris en charge par Ashley Anderson, bénévole chez Hearthside Cats. Elle a toute de suite été touchée par sa personnalité.



HearthsideCats / Instagram

Shibby devait recevoir de nombreux traitements en raison de problèmes oculaires, buccaux, gastriques et une blessure au visage.

« Il a traversé tellement de choses et n'a jamais perdu une once de sa douce nature », dit de lui Ashley Anderson à Love Meow.



HearthsideCats / Instagram

Le chat est également né avec une microphtalmie, une malformation caractérisée par la taille réduite des yeux. Il souffrait également d’entropions pour lesquels il a été opéré avec succès.

« Il est exceptionnellement gentil, adore les câlins et les jeux, indique sa bienfaitrice. Il n'est pas dérangé par les autres chats, venant pourtant d'une maison où il y en avait tant ». Ce calme et cette tendresse, il les manifestait aussi lors des consultations chez le vétérinaire.



HearthsideCats / Instagram

« Notre adorable garçon a enfin trouvé une famille aimante »

Tous les chats sauvés avec lui de la propriété surpeuplée ont été adoptés. Shibby a dû attendre 2 longues années avant de connaître cette chance.

Son histoire a ému un couple, Julie et Greg. Ces derniers lui ont rendu visite au refuge et sont tout de suite tombés amoureux de lui. Shibby s’est approché de la jeune femme et lui a donné un bisou sur la joue. Il n’en fallait pas plus pour sceller l’adoption.



HearthsideCats / Instagram

« Notre adorable garçon a enfin trouvé une famille aimante, s’est réjouie l’association. Le genre d'amour et de vie que nous avons toujours espéré qu'il trouverait. »

A lire aussi : Un chat sénior vit entre 2 familles aimantes jusqu'à ce qu'il se décide à choisir (vidéo)



HearthsideCats / Instagram