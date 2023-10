L'angoisse pour les propriétaires d'une chatte "espiègle et curieuse" ne donnant plus signe de vie depuis 2 semaines

La famille d’une chatte appelée Nutmeg a vécu 2 longues semaines d’attente et d’interrogations après sa fugue. Ses maîtres s’efforçaient de continuer d’espérer, se disant notamment que la puce d’identification de l’animal augmentait les chances de la ramener à la maison saine et sauve. Ils ont bien eu raison d’y croire.

Une chatte perdue a été retrouvée à des centaines de kilomètres de chez ses propriétaires, une quinzaine de jours après sa disparition. Sa puce et une équipe de bénévoles sont à l’origine de ces retrouvailles inespérées, rapportait la BBC.

Nutmeg est une adorable chatte écaille de tortue âgée de 2 ans. Elle habite Commbe Dingle dans la banlieue de Bristol, en Angleterre, avec ses humains Martha Street et William Earp.



CAFO Rescue

Le couple de retraités savait son amie à 4 pattes particulièrement « espiègle et curieuse », mais il était loin de s’attendre à ce qu’elle fugue et se volatilise durant une longue période.

C’est effectivement ce qui s’est passé fin septembre 2023. Nutmeg s’est aventurée un peu trop loin du domicile familial avant de s’évaporer dans la nature. Martha Street et William Earp étaient désespérés. Leur chatte leur manquait terriblement et ils étaient très inquiets pour elle.

2 semaines plus tard, des membres de l’association de protection animale CAFO (Cheshire Animal Fundraising Organisation) ont découvert une minette qu’ils croyaient errante près d’un supermarché à Crewe, à 220 kilomètres de Commbe Dingle.

Ils l’ont emmenée dans leurs locaux, où ils l’ont passée au lecteur de puce d’identification. Par chance, cette chatte en portait bien une et les informations qu’elle révélait étaient à jour. C’est ainsi qu’ils ont obtenu les coordonnées de William Earp et sa femme, et les ont contactés pour leur annoncer l’excellente nouvelle.

« C'était tout ce que nous voulions »

« C'est si merveilleux de l'avoir à la maison. Elle était à bout de forces, mais accueillait volontiers les câlins. C'était tout ce que nous voulions », confient les propriétaires de Nutmeg.

Pour Rachel Griffiths, de l’association CAFO, « c’était probablement les meilleures retrouvailles que nous ayons jamais eues. Je pense que stupéfaction n'est pas un mot assez fort pour décrire ce que nous avons tous ressenti ».

CAFO Rescue

Cette histoire est une preuve de plus que l’identification de son animal de compagnie est une démarche indispensable et salvatrice.