L’actrice oscarisée Halle Berry trouve un chaton dans son jardin et l’adopte immédiatement, prouvant ainsi qu’elle est la “vraie Catwoman” (vidéo)

Tout le monde est susceptible de sauver la vie de pauvres petites bêtes errantes, même les stars. L'actrice américaine Halle Berry l’a prouvé en dévoilant la bouille du chaton qui avait trouvé refuge dans son jardin. Ne pouvant y résister, elle a tout simplement décidé de l’adopter.

Est-il encore besoin de présenter Halle Berry ? L’actrice américaine de 59 ans, oscarisée pour le long-métrage “À l’ombre de la haine” en 2002, est aussi connue pour son rôle de Catwoman dans le film du même nom de 2004. Ce dernier a d’ailleurs marqué la comédienne à vie, comme elle le déclarait à Entertainment Weekly en juillet 2024 : “Je suis devenue une amoureuse des chats grâce à ça”.

Il faut dire que la production lui avait fourni un partenaire de choix pour l’aider à endosser le rôle de l’anti-héroïne féline. Halle Berry s’est ainsi vu confier le chat Playdough pour s’inspirer de son comportement . Et le moins que l’on puisse, c’est qu’elle a pris sa mission à cœur : “J'ai observé, étudié et appris comment les chats pensent [...]. Je rampais partout dans la maison, essayant de sauter sur le plan de travail, en me demandant : "Si j'étais un chat, comment j'y arriverais ?" J'étais dedans 24 h/24 et 7 j/7”.

Déjà propriétaire de 2 Labradoodles , l’actrice a révélé en 2024 avoir recueilli une chatte et ses 4 petits. La maman a été stérilisée et remise en liberté, devenant ainsi “la chatte d’extérieur” d’Halle Berry. Concernant les chatons, 2 d’entre eux ont rapidement trouvé un foyer, quant aux 2 autres, ils sont restés dans la famille Berry . Désormais, les boules de poils se nomment Coco et Boots.



© @halleberry / Instagram

Il y a quelques jours, l’histoire s’est (presque) répétée. En effet, un autre chaton est venu se réfugier dans le jardin de l’actrice. Cette dernière l’a aussitôt recueilli et a partagé ce moment avec ses fans dans une publication Instagram reprise par People . Les abonnés du compte @halleberry ont tout de suite craqué pour l’adorable bouille du petit félin, tout comme Halle Berry, qui a décidé de l’intégrer à sa tribu.

Pour l’aider à trouver un nom au nouveau membre de la famille, l’actrice a demandé de l’aide à ses abonnés. Mais ce sont finalement ses enfants qui ont tranché et ce sera Bandit. Et lorsque l’on regarde la vidéo qui révèle le nom du chaton, on se dit qu’il lui va comme un gant.

L’arrivée de ce nouveau compagnon aux pattes de velours dans la vie d’Halle Berry lui confirme ainsi que, même 20 ans après, elle est toujours “la vraie Catwoman”.