L'actrice Halle Berry plus Catwoman que jamais adopte 2 chatons errants trouvés dans son jardin

A l’affiche de nombreux films tels que « Meurs un autre jour », « Catwoman » ou encore « X-Men », Halle Berry vient de faire parler d’elle non pas pour ses performances sur grand écran, mais pour les chatons qu’elle vient d’adopter.

L’actrice américaine de 57 ans, native de Cleveland dans l’Etat de l’Ohio, a elle-même annoncé sur son compte Instagram l’arrivée au sein de sa famille du duo félin.

Elle a ainsi partagé un post comprenant plusieurs photos de ses nouveaux jeunes amis appelés Boots et Coco, l’un à la robe noire et l’autre au pelage tuxedo. Des clichés adorables qui sont accompagnés d’un texte où la star du cinéma livre davantage de précisions sur les circonstances de sa trouvaille et de l’adoption.

« J'ai trouvé ces deux petits bébés à fourrure dans mon jardin avec leurs 2 frères et sœurs et leur maman, peut-on effectivement y lire de sa part. J'ai fait stériliser la mère et je l'ai relâchée dans mon jardin. Elle est maintenant notre chatte d'extérieur. J’ai trouvé un foyer pour toujours aux 2 autres chatons et ces deux-là sont nos nouveaux amours. C'est une famille nombreuse ici ! »

« La chose la plus humaine à faire était de vacciner la maman, la stériliser et la nourrir »

La bienveillance de Halle Berry à l’égard de la petite famille féline a touché de nombreux internautes qui n’ont pas manqué de lui adresser leurs compliments en commentaires. Sa démarche lui a toutefois aussi valu quelques rares critiques, notamment de la part d’une personne estimant qu’elle aurait dû adopter la mère, indique Parade Pets.

A lire aussi : La réaction bouleversante d'un chat sénior sauvé de l'errance retrouvant l'un de ses "fils" après des mois de séparation



Halle Berry / Instagram

L’actrice a pris le temps de lui répondre. « Cela aurait été trop difficile de garder la maman comme animal de compagnie. Elle est très sauvage et ne vivra jamais à l'intérieur avec mon chien ou chez qui que ce soit, a expliqué Halle Berry. Si je l'emmène dans un refuge, ils l’euthanasieront. Donc la chose la plus humaine à faire était de la vacciner, la stériliser, la nourrir (on lui a même donné une petite maison dans la cour) et essayer de la garder en sécurité pour qu'elle puisse vivre, je l'espère, une longue vie ! »