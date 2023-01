Kato, chatte au regard sévère et ramenée 3 fois au refuge, rencontre enfin sa famille pour toujours

Une chatte à l’expression grincheuse et souffrant de multiples problèmes de santé attendait qu’on lui offre enfin une véritable chance. Auparavant, elle avait connu plusieurs adoptions ratées et autant de déceptions, mais l’espoir restait permis.

Quiconque ne connaît pas Kato et la rencontre pour la première fois peut être surpris par l’apparence de cette chatte, surtout par son expression faciale. Le regard « sévère » de cette chatte donne l’impression qu’elle vous juge ou vous reproche quelque chose, alors qu’au fond, Kato est d’une grande douceur.

Son « look » singulier, mais aussi et surtout ses problèmes de santé l’ont longtemps empêchée de trouver une famille pour toujours, mais ce n’est plus le cas. Kato a été adoptée, comme l’a annoncé NationalWorld.com sur DailyMotion.

La chatte de 5 ans avait été amenée au refuge de Cats Protection, association de protection animale britannique, après avoir vécu dans une maison comptant de nombreux autres chats. Extrêmement timide, préférant se cacher en présence d’étrangers, elle révèle sa personnalité affectueuse et attachante pour peu qu’ils lui laissent le temps de s’habituer à leur présence.



Milton Keynes & District Cats Protection / Facebook

3 adoptions avortées en 2 ans

A 3 reprises en l’espace 2 ans, on lui avait trouvé une famille, mais elle était ramenée au refuge à chaque fois. Les soins et l’attention dont elle a besoin ont joué en sa défaveur. Kato souffrait, en effet, d’un ulcère oculaire, d’une infection dermatologique et avait perdu la quasi-totalité de ses dents. Elle avait également quelques accidents de propreté, même si elle savait très bien utiliser sa litière, mais elle s’est améliorée sur ce plan grâce à un traitement.

La 4e tentative a été la bonne. La chatte vit désormais au sein d’un foyer aimant et chaleureux, auprès de personnes disposées à la soigner et à lui offrir tout l’amour qu’elle mérite.