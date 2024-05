Jugé trop sauvage pour vivre en refuge, ce chat allait être libéré à l’extérieur quand une famille aimante lui a donné une chance de se métamorphoser (vidéo)

Imaginez que votre vie soit soudainement chamboulée et que vous vous retrouviez dans un centre d'accueil surpeuplé entouré d’inconnus. Vous seriez certainement stressé et pas très sociable... C’est le cas de Jax, un chat qui n’a pas vraiment montré son meilleur visage lors de son arrivée au refuge. Les bénévoles étaient prêts à rendre sa liberté à ce félin jugé trop sauvage, quand le destin a décidé de lui faire rencontrer sa famille pour la vie.

Même si la prise en charge par un refuge est souvent la promesse d’un bel avenir pour les animaux, il peut également s’agir d’une expérience traumatisante. Ils ont alors besoin d’un temps d’adaptation avant de se sentir à l’aise et montrer leur véritable personnalité. Souvent même, ils la dévoilent uniquement dans un environnement familial calme et aimant. C’est ce qui est arrivé à Jax, un chat sensible qui a donné une fausse impression d’agressivité lors de son arrivée dans un refuge d’Irvine en Californie (États-Unis).

Une mauvaise première impression

Avec son oreille légèrement entaillée et sa queue tordue, Jax avait certainement un passé difficile derrière lui. Comme le relate Cole & Marmalade, la vie au refuge le rendait très anxieux. Dans ce centre toujours bondé, le chat terrifié était constamment en état d’alerte et prêt à passer en mode attaque.

Jaxwithatwist / Instagram

À court de temps et de ressources, les bénévoles qui le jugeaient trop sauvage pour pouvoir s’adapter avaient prévu de le ramener à l’endroit où il avait été capturé à l’extérieur.

Par chance, c’est juste à ce moment où Jax n’avait aucun espoir d’adoption, que sa famille pour toujours est finalement venue le rencontrer !

Jaxwithatwist / Instagram

Une famille désignée par le destin

Alors qu’il avait perdu Hugo, son chat bien-aimé de 17 ans, depuis quelques mois, un couple avait repéré la photo de Jax en ligne. Ce fût le coup de foudre tant ce chat ressemblait à leur regretté petit compagnon. Y voyant un signe, Lacy et Marcus ont décidé de rendre visite à Jax.

Même s’il était grognon et anxieux, Jax a immédiatement réalisé que Marcus était fait pour être son papa. Au bout de 5 minutes, le chat était en effet complètement détendu dans ses bras.

Jaxwithatwist / Instagram

Encore un peu sceptique, le couple a souhaité accueillir temporairement le matou pour une période d’essai afin d’observer son comportement. Il n’a pas été déçu !

Un cadeau du ciel

Une fois au calme et en sécurité, Jax s’est métamorphosé. « Malgré des débuts difficiles, Jax est devenu le compagnon le plus doux. Chaque jour passé avec lui est une bénédiction, et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu’il était fait pour être avec nous », ont déclaré ses nouveaux maîtres. Selon le couple, Jax est comme un petit ange envoyé par Hugo pour égayer sa vie.

De son côté, le minou savait qu’il était exactement là où il était censé être. Dès le lendemain de son arrivée, il était insatiable de câlins et il se blottissait contre Lacy comme s’il l’avait toujours fait.

Jaxwithatwist / Instagram

Même sa queue tordue allait mieux ! Une seule explication à cette métamorphose miraculeuse : Jax avait juste besoin d’amour.