3 chats aveugles découvrent la vie à leur manière et prouvent qu’on peut être heureux sans rien voir (vidéo)

Ils ne voient pas le monde qui les entoure, mais ils le ressentent pleinement grâce à l’amour et à la bienveillance de leur humaine. Sur TikTok, une internaute partage le quotidien attendrissant de ses chats aveugles, prouvant qu’un handicap n’empêche ni la joie de vivre, ni les élans d’affection.

Les animaux de compagnie atteints de handicaps peuvent être aussi heureux que leurs congénères. Ils demandent simplement un peu plus d’attention et de soins au quotidien. En adopter un pour lui offrir confort, amour et sécurité est une démarche d’une grande noblesse. Que dire alors lorsque l’on ouvre son coeur et son foyer à 3 chats aveugles ?

C’est justement ce qu’a fait une femme se faisant appeler “@through.the.lleaves” sur TikTok, un compte où les internautes peuvent suivre les aventures de ses 5 amis félins, dont le trio en question.

Seymour, Beifong et Mugi sont, en effet, atteints de cécité. Ils apparaissent dans une vidéo adorable et touchante, mise en ligne le 24 septembre 2025 et relayée par PetHelpful . La voici :

Seymour et Beifong sont frères, et arborent tous les 2 un magnifique pelage tigré. Mugi, elle, est une femelle à la robe colorpoint tout aussi belle. Ils sont les “parfaits petits anges” de leur maîtresse, comme on peut le lire en légende de la vidéo.

Nés sans paupières

Sauvés de l’errance, les mâles sont nés sans paupières. Leur malformation, appelée agénésie palpébrale, avait été à l’origine d’une sévère infection oculaire. Malgré les efforts des vétérinaires, leurs yeux n’avaient pu être sauvés. Ce qui n’avait pas dissuadé leur actuelle propriétaire de les adopter.



@through.the.lleaves / TikTok

Mugi, pour sa part, avait perdu ses yeux à cause d’un autre type d’infection. Elle est la plus jeune du groupe, mais certainement pas la moins énergique. On peut s’en rendre compte dans une autre vidéo (ci-dessous), postée le 20 septembre et où on la voit jouer dans le jardin en compagnie de l’un des 2 chats tigrés.

Leur maîtresse explique que ses invités sont surpris en rencontrant ces 3 chats aveugles et de constater que leur handicap ne les empêche pas d’être épanouis. Avoir une famille aimante, cela change tout…