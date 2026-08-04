Jetés à la poubelle quelques heures après leur naissance, 2 chatons sont sauvés in extremis par un automobiliste d’Albi (81)

On aimerait ne jamais avoir à raconter ce genre d'histoire. Pourtant, 2 chatons à peine nés ont été retrouvés vivants dans une poubelle d'une station-service à Albi, dans le Tarn (81). Heureusement, leurs miaulements ont attiré l'attention d'un passant. Un sauvetage qui rappelle aussi l'importance de la stérilisation qui peut éviter bien des drames.

L'été est malheureusement une période où les abandons d'animaux se multiplient. Si les refuges accueillent souvent des chiens et des chats adultes laissés sur le bord de la route, certains cas touchent aussi des animaux tout juste nés. À Albi, dans le Tarn (81), 2 chatons ont ainsi été récemment retrouvés dans un sac abandonné dans une poubelle de station-service.

Deux chatons sauvés de justesse

C’est en se rendant à la station-service d'un supermarché d'Albi avant de partir travailler, qu’un automobiliste a subitement été alerté par de petits miaulements. « Je sors de la voiture et j’entends des miaulements de chatons proches de moi », a raconté M. Larbi à France 3 Occitanie. Intrigué, il s’est alors tourné vers la poubelle située juste à côté des pompes à essence : « Je tends l’oreille vers la poubelle et, en effet, ils étaient à l’intérieur. »

Dans cette poubelle, l'homme a découvert 2 chatons nouveau-nés abandonnés dans un sac. L'un d'eux se trouvait « au milieu des détritus », avec encore son cordon ombilical, tandis que le second était « trempé dans un sac plastique blanc noué ». Face à cette découverte, le sauveteur improvisé a immédiatement réagi en appelant son père afin de récupérer un carton et des serviettes pour mettre les boules de poils à l'abri.

© Mr Larbi / Facebook

Une fois les 2 petits chats en sécurité, il a cherché une association capable de les prendre en charge. « Avec mes collègues, nous avons contacté des associations pour pouvoir récupérer ces 2 petits chatons », explique-t-il. C'est finalement une bénévole du refuge L’Univers des 4 pattes de compagnie qui a accepté de les prendre en charge et de leur offrir une chance de survivre après ce début de vie particulièrement difficile.

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Un problème qui se répète chaque été

Le sauvetage de ces 2 chatons rappelle un problème récurrent chaque été : les portées non désirées et l'afflux d'animaux dans les refuges. Pour éviter ces situations, les associations misent notamment sur la stérilisation. « Le maire est responsable de tout animal en divagation sur le territoire communal », rappelle la SPA, qui encourage les collectivités à agir auprès des chats errants.

« Les chats chaque année c’est l’enfer », alerte Alexandra Feuillet, directrice de l'ATPA-SPA de Toulouse, qui plaide pour des campagnes de stérilisation menées sur plusieurs années.

Des aides existent également pour les propriétaires aux revenus modestes afin de rendre ces interventions plus accessibles. Une prévention essentielle, alors que l'abandon reste un acte de maltraitance puni par la loi.

L’info Woopets - Quelles sont les sanctions pour l'abandon d'un animal ?

L'abandon d'un animal est considéré comme un acte de maltraitance par la loi française. Les personnes reconnues coupables encourent des sanctions importantes :