Jeté dans une boîte, un chaton partiellement aveugle rampe jusqu'à une promeneuse dans l'espoir d'être sauvé (vidéo)

« Choisie par le système de distribution des chats », c’est ainsi que Nia se présente. En effet, récemment, cette femme originaire d’Hawaï a fait une rencontre qui a changé sa vie. En se promenade avec son bébé, elle a découvert un chaton enfermé dans une boîte. Elle lui est venue en aide, et a pris une grande décision.

« Nous l’avons trouvé en promenade », racontait Nia à Newsweek. La scène était attristante. « Quelqu’un l’avait jeté dans une boîte sur le bord de la route », ajoutait la jeune maman. Semble-t-il aveugle, le chaton a rampé jusqu’à son ange gardien. Agir au plus vite pour le bien-être de ce chaton, voilà ce pour quoi elle a opté.

@doodoocat1 / TikTok

« Nous ne pouvions pas le laisser dans cet état »

À l’époque, Nia ne pensait pas adopter un autre chat. Le chat qu’elle possédait, issu d’un sauvetage, avait trouvé sa place dans la famille et elle ne pensait pas pouvoir accueillir un nouveau venu.

Devant la situation d’une gravité importante, Nia expliquait : « Nous ne pouvions certainement pas le laisser dans l’état dans lequel il se trouvait. Nous l’avons donc ramené à la maison ».

@doodoocat1 / TikTok

« Notre petit gars va très bien »

Dans sa vidéo publiée sur son compte TikTok, Nia a donné des nouvelles de ce petit félin qui va beaucoup mieux. Peu après avoir ramené le chat chez elle en l’installant dans la poussette, elle a vu un vétérinaire qui lui a confirmé que son protégé était « partiellement aveugle », du fait d’un tissu cicatriciel lui recouvrant la quasi-totalité des yeux.

Le félin a trouvé sa place dans une maison qui l’a accueilli avec joie. Si tout cela n’était pas prévu, Nia ne regrette rien.

A lire aussi : Atteints de gelures et livrés à leur sort sur un quai de chargement, des chatons nouveau-nés font une rencontre qui change leur destin

« Merci beaucoup d’avoir sauvé cette précieuse âme »

Sur TikTok, de nombreux internautes ont réagi à l’émotion de la nouvelle propriétaire de ce petit chat. Ils la remercient pour ce sauvetage, et se montrent aussi très en colère face à la situation qui a amené le félin dans la rue. « Oh mon dieu, je déteste ces gens », ajoutait l’un.

Les vidéos publiées à la suite de ce sauvetage montrent à quel point ce chaton a été bien pris en charge. En bonne santé et parfaitement entouré, le bonheur lui sourit après des débuts difficiles.