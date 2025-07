"Je suis gentil, ne me volez pas”, un chat s’approche d’une femme dans un parc et découvre une drôle de note accrochée sur son collier

Il n’est pas rare de se faire approcher par un chat amical dans la rue. Nos amies les boules de poils peuvent être très sociables parfois et apprécier le contact humain. Une utilisatrice des réseaux sociaux a fait l’une de ces rencontres récemment et n’a pas manqué d’en faire part à sa communauté.

Lorsque l’on croise un chat seul en extérieur, on peut parfois se demander s’il s’est égaré, ou s’il appartient à une famille. Il est facile de tomber sous le charme de nos amis moustachus, mais il vaut mieux s’assurer qu’ils n’aient pas déjà une famille avant de vouloir les ramener à la maison. Pour une utilisatrice de Reddit, qui a récemment croisé la route d’un félin, la question ne se posait pas, car le propriétaire de l’animal avait pris soin de laisser un mot explicite sur son collier.

L’internaute, qui utilise le pseudonyme @xxMVRCKxx, se trouvait dans un parc lorsque l’animal s’est approché d’elle, rapportait Newsweek. Elle l’a trouvé particulièrement amical et a commencé à lui offrir des câlins. Il s’est alors laissé faire volontiers, et c’est à ce moment qu’elle a découvert un petit mot sur son collier.

xxMVRCKxx / Reddit

Des directives claires

Le propriétaire du félin avait certainement conscience qu’il était très sympathique, peut-être un peu trop, et avait pris les devants pour être sûr qu’il rentre à la maison le soir. Il avait alors inscrit sur son collier : « Je suis gentil, j'aime le parc, ne me volez pas ». La boule de poils avait bel et bien une famille. La fille de @xxMVRCKxx, qui avait craqué sur le félin et se voyait déjà l’adopter, devra jeter son dévolu sur un autre matou !

Ce témoignage est la preuve qu’il vaut mieux réfléchir à 2 fois et vérifier si les animaux errants que l’on croise n’appartiennent à personne, notamment à l’aide de la micropuce, avant de les ramener à la maison.

De nombreux internautes ont d’ailleurs vécu des situations similaires et les ont partagées dans la section des commentaires : « Un jour, un chat s'est faufilé dans mon garage. Il n'avait pas de collier. Je lui ai donné de l'eau, de la charcuterie et je l'ai laissé partir. Il est réapparu quelques jours plus tard [...] Cette fois, il avait un collier et l'étiquette disait “À moins que je sois en danger, laissez-moi tranquille” ».