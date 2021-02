"Je ne suis pas un chat" : la réplique culte d'un avocat après avoir rejoint une audience en visioconférence avec un filtre !

Alors que le juge et le procureur s’attendaient à voir le visage de Me Rod Ponton lors d’une audience en visioconférence, ils ont été surpris de découvrir celui d’un chaton à la place. L’intéressé était lui-même médusé en s’en rendant compte.

Les visioconférences n’ont jamais été aussi utiles et nécessaires qu’en cette période de crise sanitaire. Toutefois, quand nos amis les animaux s’en mêlent, ces entretiens, cours et réunions à distance ne se déroulent pas toujours comme prévu. C’est ce qu’on a pu voir avec le Boxer de cette enseignante australienne qui faisait la lecture à ses élèves ou encore le chat de ce ministre anglais ayant perturbé son interview en direct.

Aujourd’hui, il est aussi question de chat, mais virtuel cette fois-ci. Il s’est invité sous la forme d’un filtre lors d’une très sérieuse audition concernant une affaire de contrebande via Zoom.

Y participaient notamment Roy Ferguson, juge à la 394e cour de district au Texas, et le grand protagoniste, malgré lui, de cette drôle de mésaventure : l’avocat Rod Ponton. Ce dernier était bien présent et prêt à intervenir, mais il n’a pas pu le faire tout de suite à cause d’un imprévu : un filtre était activé, remplaçant son visage par celui d’un adorable chaton, comme le rapporte 20 Minutes.

« Je ne sais pas comment l’enlever. Mon assistante essaie », le moment de solitude de l’avocat-chaton

Ce que le juge, amusé, lui a fait remarquer : « M. Ponton, je pense que vous avez un filtre activé dans les paramètres vidéo… ». Confus, l’intéressé a répondu : « Pouvez-vous m’entendre, M. le juge ? Oui, je ne sais pas comment l’enlever. Mon assistante essaie ». Avant d’assurer que c’est bien lui qui est en direct et d’ajouter cette réplique devenue culte et qui a toutes les chances de se muer en mème dans les prochains jours : « Je ne suis pas un chat ».

Un grand moment de solitude pour cet avocat texan, mais qui n’a pas duré bien longtemps d’après ce qu’il a déclaré à Vice par la suite. Il y a expliqué qu’il s’agissait « juste une erreur de la part de [sa] secrétaire » dont il utilisait l’ordinateur. Le filtre « a été enlevé et l’audition s’est déroulée normalement ».