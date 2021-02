La vidéo hilarante d'un Boxer qui réclame l'attention de sa maman professeure en plein cours par visioconférence

La maîtresse d’Archie assurait un cours par visioconférence, mais le chien ne voulait rien entendre. Tout ce qu’il voulait, c’était avoir toute son attention. Il a plus ou moins réussi à l’obtenir.

Les Boxers sont des chiens particulièrement attachants et expressifs. Ils ont cette façon d’implorer du regard et de pousser des petits « sanglots » à laquelle il est extrêmement difficile de résister. Archie est l’un d’eux et ne fait pas l’exception, comme le montre cette amusante vidéo relayée par Animal Channel. Une séquence publiée en avril dernier sur la plateforme YouTube, où elle totalise plus de 2 millions de vues à ce jour.

A cause de la pandémie de Covid-19 et du confinement, une enseignante australienne devait faire cours à distance, par vidéoconférence. Deanne Bourke, institutrice dans une école élémentaire, effectuait une séance de lecture pour ses élèves, quand son chien Archie a décidé de la rejoindre.

Un auditeur attentif, mais qui veut aussi son câlin

Pendant qu’elle lisait l’histoire, le Boxer s’est assis à ses côtés. Imperturbable, sa propriétaire a poursuivi le travail, mais le canidé était bien décidé à obtenir son attention. Il a alors posé la patte sur son bras. Discrètement, Deanne Bourke lui a caressé la patte, ce que le quadrupède a visiblement pris pour un encouragement à persévérer.

Malgré tout, la maîtresse restait concentrée. Elle a tout de même brièvement interrompu la lecture pour s’adresser à ses élèves : « Comme vous pouvez le voir, Archie n’est pas sage ce matin. Il réclame de l’attention. Il est assis sur le canapé alors qu’il n’est pas autorisé à le faire. Je ne sais pas ce qui se passe avec Archie aujourd’hui. »

Quand elle reprend le cours, le chien s’assagit et l’écoute, mais pas pour longtemps. Sa propriétaire retient sa patte tout en la caressant. Une manœuvre qui semble fonctionner.

