Un ministre anglais interrompu par son chat en pleine interview (vidéo)

Alors qu’il donnait une interview en direct, Michael Gove a été interrompu par son chat. L’entrée en scène du félin n’a pas manqué d’amuser l’animateur de l’émission. Ce n’était pas la première fois que ce membre du gouvernement britannique était perturbé lors d’une intervention vidéo par son ami félin.

La pandémie de Covid-19 met le Royaume-Uni à rude épreuve, surtout après l’apparition d’un variant local du virus, redouté un peu partout dans le monde. Afin de contenir un tant soit peu la progression de la maladie, les autorités ont mis en place un certain nombre de mesures, dont le placement en quarantaine dans des hôtels, pendant 10 jours, de toute personne en provenance de pays dits à risque.

C’est justement cette question qu’abordait Michael Gove, ministre d'État au Bureau du Cabinet, lors d’une interview matinale accordée hier à Nick Ferrari, animateur de la station radio londonienne LBC. Son intervention en direct a toutefois été perturbée par un évènement assez drôle, comme le rapporte AOL.

Alors qu’il s’apprêtait à répondre, l’homme politique de 53 ans a été interrompu par sa chatte. Il s’est aussitôt excusé, mais Nick Ferrari, amusé, a rétorqué qu’il l’avait remarqué, avant de demander le nom du félin.

« La chatte s’appelle Circé », a répondu, confus, le membre du Parti conservateur. Il a ensuite précisé que l’animal était derrière son ordinateur et qu’il était sur le point de le faire tomber. Michael Gove a dû se lever pour faire descendre la facétieuse Circé, amenant l’animateur à lui faire remarquer qu’il venait d’apercevoir son ventre. « Ce n’est pas quelque chose que je m’imaginer voir un matin, votre ventre », a plaisanté le journaliste, avant de demander à son interlocuteur où se trouvait la chatte. « Elle est sur le tapis », a conclu Michael Gove, qui a repris la discussion dans la foulée.

L’incorrigible Circé s’était déjà signalée il y a 9 mois

Dommage qu’on ne puisse voir clairement Circé dans cette vidéo. Seule une partie de sa robe est furtivement visible au moment où son maître la porte. On ne la voit pas non plus dans une autre séquence, tout aussi hilarante, datant du mois d’avril dernier, mais on peut l’y entendre.

Cette vidéo-ci a les mêmes protagonistes, Michael Gove et Circé, donc. A la différence que l’interview est donnée à la BBC et que le député conservateur évoque l’impact de la crise sanitaire sur les négociations autour du Brexit.

Alors qu’il prend la parole, un fort miaulement est émis par la chatte. Son propriétaire marque un petit temps d’arrêt, visiblement gêné, mais reprend rapidement ses propos. Décidément, Circé aime bien voler la vedette à son papa…

