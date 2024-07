Un chat a trouvé le meilleur moyen pour se divertir à la maison en chassant des animaux virtuels à la télévision (vidéo)

De nombreuses vidéos d’animaux circulent sur Internet, et nous font sourire. Il y a quelques jours, le compte TikTok @hailormars a partagé les images d’un chat campé sur une télévision et chassant les petits animaux qu’il aperçoit sur l’écran. Le clip a été vu plus de 256 000 fois.

Nos compagnons aux longues moustaches et pattes de velours ont un instinct de chasseur très développé. En règle générale, ils éprouvent un réel attrait pour la capture. Certains s’amusent même à traquer des proies sur les écrans.

Sur TikTok, le compte @hailormars a publié la vidéo d’un chat noir perché sur le dessus de la télévision et prêt à bondir dès que des petits animaux bougeaient. Pour le plus grand plaisir du félin, le programme animalier mettait en vedette des oiseaux et des rongeurs.

Pour nous autres humains, ces boules de poils sont tout simplement très mignonnes. Mais pour le chat, elles représentent une source d’amusement et de délicieux en-cas ! Lorsqu’elles se déplaçaient sur l’écran, le moustachu se mouvait avec empressement et donnait des coups de patte sur les images.

Il n’est pas rare de voir des chats s’amuser devant un écran

Depuis sa mise en ligne le 13 juillet dernier, le clip a enchanté les internautes et récolté plus de 17 000 mentions « j’aime ».

« Mes chats sont exactement pareils » ; « Mon chat fait ça… et s’endort sur le support » ; « Tellement drôle, je l’adore », peut-on lire dans la section dédiée aux commentaires.

© @hailormars / TikTok (capture d'écran)

Souvent, les proies virtuelles captent l’attention de nos amis félins et stimulent leur instinct de chasseur. Toutefois, il est préférable de ne pas abuser de cette interaction, et de privilégier de véritables jouets ainsi que des séances de jeu entre l’adoptant et l’animal. Non seulement vous le stimulez physiquement et mentalement, mais vous renforcez aussi votre relation de complicité en participant aux activités ludiques.

De plus, il est vivement recommandé de toujours garder un œil sur le chat, et de faire attention à ce qu’il n’abîme pas l’écran avec les griffes ou fasse tomber la télévision au risque de la casser... ou pire, de se blesser.