Un chat terrorisé tombe de son immeuble et se retrouve coincé sur un climatiseur pendant plusieurs jours

Mambo s'est retrouvé en très mauvaise posture en tombant du 5e étage. Il a atterri sur un dispositif d'air conditionné placé sur la façade du bâtiment et, coincé, ne pouvait plus en redescendre. Des sauveteurs ont bien tenté de l'aider, mais il était craintif et ne leur a pas facilité la tâche.

L’association Little Wanderers NYC a mobilisé une équipe de sauveteurs pour aider un tabby roux coincé sur un climatiseur. Le félin, ultérieurement nommé Mambo, n’avait aucune possibilité de quitter son emplacement, ce qui l’a plongé dans une situation de grande anxiété. Ses bienfaiteurs ont eu du mal à la récupérer, rapportait Love Meow.

Des habitants du coin ont repéré Mambo coincé à plusieurs mètres du sol. Selon les témoignages, le pauvre serait tombé du 5eme étage et aurait atterri sur l’appareil. Des personnes bienveillantes ont essayé de le récupérer, en vain. Les forces de l'ordre sont même intervenues, mais n’ont pas réussi à le saisir.

Little Wanderers NYC

Il était totalement paniqué

Nora, bénévole au Little Wanderers NYC et un autre sauveteur expérimenté, John DeBacker, ont pris les devants après avoir été appelés en renfort. Munis d’une échelle, de gants et de friandises, ils se sont approchés de la boule de poils, laquelle a paniqué en les voyant : « Ce chat était plein d'adrénaline et est tombé de 2 étages après que John ait grimpé sur l'échelle » racontait un porte-parole de Little Wanderers NYC.

Mambo était apeuré et extrêmement fatigué. Avec beaucoup de patience, les bienfaiteurs sont parvenus à l’attraper et ont pu le mettre en sécurité.

Little Wanderers NYC

Le félin s’est adouci dans sa famille d’accueil

Il lui aura fallu un peu de temps pour se remettre de cette situation traumatisante. Il n'était toujours pas en confiance une fois tiré d'affaire et sifflait sur les humains. Les bénévoles lui ont tout de même trouvé une famille d'accueil en espérant qu'il s'habituerait à la vie en intérieur. D'abord réservé, il s'est progressivement ouvert aux autres après avoir repris des forces.

A lire aussi : Une chatte adopte 2 chatons orphelins trouvés parmi des éclats de verre (vidéo)

Ses propriétaires relais ont finalement découvert un animal « extrêmement amical » après quelques jours. Mambo se sent incroyablement bien dans sa nouvelle maison, et pourrait peut-être même y rester définitivement d’après l’association.