"Je me sens tellement chanceuse", en une journée, elle passe de 0 chat à une chatte et ses 6 chatons

Depuis plusieurs semaines, Carolyn observait une chatte errante sur le porche de son voisin. Elle gardait un œil bienveillant sur elle et la regardait de loin jusqu’au jour où elle a aperçu la féline avec des chatons. Son grand cœur l’a alors conduit à aider toute la famille, et bien plus encore.

Carolyn, une habitante de Floride, aux États-Unis, a raconté à Newsweek comment elle est passée de femme vivant seule à propriétaire de 7 chats en quelques heures seulement. Son histoire touchante est celle d’une personne qui n’a fait que suivre son cœur après avoir constaté la détresse des animaux.

Depuis son récent emménagement, Carolyn voyait constamment une féline sur le porche de son voisin. Elle avait du mal à comprendre pourquoi ce dernier ne laissait jamais rentrer la chatte, surtout lorsque celle-ci est tombée enceinte. Elle est alors allée lui poser la question et l’individu lui a appris que la boule de poils ne lui appartenait pas, elle était errante.

Un sauvetage évident

Ne pouvant se résoudre à laisser le quadrupède ainsi, Carolyn a veillé sur lui et lui a apporté de la nourriture, ainsi que de l’eau. Elle souhaitait s’assurer que la future maman ne manque de rien et qu’elle mène à bien sa grossesse. Un jour, tandis que la bienfaitrice jetait un œil sur l’entrée de son voisin, elle a constaté que ses chatons, qui venaient de naître, étaient en train de la téter.

En voyant toute la famille, Carolyn a été prise d’empathie et a décidé de lui ouvrir la porte de sa maison. Elle a récupéré les 7 chats et les a installés chez elle, dans un nid douillet concocté avec amour. Au fil des jours, elle a vu les petits grandir et s’est sentie très reconnaissante : « C'était magnifique d'observer un processus aussi naturel, et je me sens tellement chanceuse d'y avoir participé », affirmait-elle.

Si, au départ, elle envisageait de donner 2 chatons à un proche et de trouver une famille aux autres, elle s’est vite résignée. À force de vivre avec eux et de les voir interagir ensemble, elle ne pouvait plus envisager de s’en séparer ni de dissoudre la famille. Elle a donc décidé de tous les garder.

Aujourd’hui, les félins vivent toujours avec elle. Les chatons, âgés de 5 mois, ont tous été stérilisés et ne manquent de rien auprès de leur propriétaire aimante.