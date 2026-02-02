« J'imagine qu'il les a sentis », guidée par son chien, une promeneuse découvre 4 chats piégés au milieu de nulle part

Une simple promenade a récemment tourné au sauvetage dramatique pour Daisy Phillips et son Golden Retriever, Goose. Alors qu’ils parcouraient un paisible sentier, l’instinct du chien les a menés hors du chemin, là où la promeneuse a fait une découverte bouleversante : 4 chats abandonnés dans une cage, laissés à l’abandon. Grâce au flair du toutou, une tragédie a été évitée de justesse !

Un matin vers 8 heures, Daisy Phillips se promenait tranquillement avec Goose, son Golden Retriever le long du sentier de Cargill Long Park, à Longview, dans l’est du Texas (États-Unis), lorsque le flair du chien les a menés à une découverte déchirante.

L’instinct salvateur de Goose

Goose passe son temps à tout renifler et sa maîtresse le laisse souvent mener la promenade. Ce jour-là, le museau du toutou les a conduits dans une zone peu fréquentée. « Il m'a entraînée près du bord du sentier, là où il y a un précipice », a raconté Daisy Phillips au Longview News Journal. C’est dans cet endroit reculé que le regard de la promeneuse a soudain été attiré par un objet rose fluo.

© Longview Animal Care and Adoption Center / Facebook

En s’approchant, Daisy a réalisé qu’il s’agissait d’une cage métallique contenant 4 chats, renversée et invisible depuis le sentier. Sans Goose pour l’y conduire, elle ne l’aurait probablement jamais remarquée.

« Je ne les aurais jamais repérés sans mon chien. Je ne m’aventurerais jamais aussi loin du sentier. », a-t-elle expliqué. « Je suis vraiment reconnaissante qu'il l'ait fait. J'imagine qu'il les a sentis. », a encore déclaré Daisy.

© Longview Animal Care and Adoption Center / Facebook

Un sauvetage d’urgence

Sans attendre, la promeneuse a appelé sa famille à la rescousse pour l’aider à sortir la cage du fossé. C’est à ce moment-là qu’ils ont compris que les 4 félins, miraculeusement vivants, avaient été volontairement abandonnés.

Fermée avec des colliers de serrage en plastique et une vis en métal, la cage ne laissait aucune chance aux chats de s’échapper. À l’intérieur, les pauvres minous étaient couverts d’excréments et visiblement en détresse.

© Longview Animal Care and Adoption Center / Facebook

Face à cette situation dramatique, Daisy et sa famille ont immédiatement appelé le contrôle animalier de Longview et, dans l’attente des secours, la sauveteuse du jour est allée chercher de la nourriture pour les petits rescapés.

Pris en charge par le refuge pour animaux de Longview, les 4 boules de poils ont ensuite reçu des soins médicaux et des noms plutôt épicés : Ginger, Sporty, Baby et Posh.

A lire aussi : Dans un appartement minuscule, une femme trouve une solution ingénieuse pour que son chat se sente enfin heureux

Ils ne peuvent pas encore être proposés à l’adoption, mais le moment venu, ils pourront entamer une toute nouvelle vie dans un foyer aimant. En attendant, les responsables du refuge de Longview ont sollicité l’aide du public afin de retrouver la personne responsable de leur abandon. Une enquête pour maltraitance animale a d'ailleurs été ouverte.