Guidée par son flair, une chienne traverse une forêt sombre pendant 5 heures et retrouve une fillette de deux ans perdue depuis des heures

C’est bien connu, les chiens ont un incroyable sens de l’odorat. Freyja, une femelle Berger Allemand de 7 ans, l’a encore prouvé récemment en permettant de retrouver une petite fille de 2 ans qui s’était perdue dans les bois.

Imaginez être une petite fille de 2 ans, perdue dans une immensité boisée. Il fait de plus en plus froid et le jour décline. Au bout de quelques heures, vous vous retrouvez seule, dans la nuit noire et un froid glacial.

C’est la terrible épreuve qu’a récemment connue une petite fille de 2 ans. Il semblerait qu’elle ait profité d’une ouverture créée par les 2 chiens de la famille pour s’échapper du jardin sécurisé de leur maison de Dorchester (Angleterre). L’enfant ne portait alors qu’un legging fin et un pull léger. À ce moment-là, les températures avoisinaient les 4°C et devaient encore descendre pendant la nuit.



© New England K9 Search and Rescue

Immédiatement sollicitée, la police a ensuite fait appel à des renforts. C’est ainsi que plus de 90 bénévoles ont répondu présent pour participer aux recherches dans la zone fortement boisée près de la maison. Parmi eux, se trouvaient Jeremy Corson et Freyja, sa femelle Berger Allemand de 7 ans. Tous les 2 n’ont pas hésité à parcourir 64 kilomètres pour rejoindre le théâtre des opérations. Il faut dire que le duo a l’expérience de ce type de situations, puisque Freyja et son maître sont bénévoles pour l’association de sauvetage New England K9 Search and Rescue.



© New England K9 Search and Rescue

À peine arrivés sur les lieux, Jeremy Corson et sa chienne se sont mis en action. À 20h – soit près de 5 heures après la disparition de la petite fille –, le toutou a commencé à sentir une odeur. Selon des propos repris par People , le maître du canidé raconte : “La forêt était si dense qu'on ne voyait guère plus loin qu'à quelques mètres devant soi”.

Pour compléter l’exceptionnelle truffe de la chienne, Jeremy appelait également la petite fille par son prénom. On imagine sans peine le soulagement et le bonheur qu'elle a pu ressentir lorsqu’elle a enfin entendu une voix humaine à laquelle elle a immédiatement répondu. Il est également fort probable que Freyja ait ensuite contribué à rassurer la petite.

De retour en sécurité dans sa maison, la jeune disparue a retrouvé ses parents fous de bonheur. Par mesure de précaution, elle a ensuite été emmenée à l’hôpital afin de contrôler son état de santé. Quant à Jeremy et sa chienne, c’est avec la satisfaction du devoir accompli qu’ils sont rentrés chez eux. Et pour la féliciter de son formidable travail, Freyja a même reçu un nouveau jouet !

