"J’ai vu un bras balancer quelque chose par la fenêtre, comme on vide une tasse", en plein jogging, un homme sauve un chaton jeté d’une voiture

Christopher, un utilisateur des réseaux sociaux, a partagé une histoire sordide, qui s’est heureusement bien terminée. Tandis qu’il courait en pleine nuit, il a été témoin de l’abandon d’un chaton âgé d’à peine quelques jours. Son grand cœur l’a conduit à sauver le chat et quand ce dernier a été mis en sécurité, l’homme n’a pas souhaité en rester là.

Christopher, un utilisateur de Reddit, a récemment fait une rencontre qui l’a bouleversé. Tandis qu’il courait à proximité d’une route, cet habitant du Kentucky, aux États-Unis, a remarqué un drôle de manège à quelques mètres de lui. Une voiture a ralenti, puis un bras s’est tendu vers l’extérieur. L’instant d’après, l’automobile n’était plus là, mais son conducteur avait laissé un pauvre chaton sans défense derrière lui.

Dans un témoignage rapporté par Newsweek , Christopher a donné des précisions sur l’incident. Lequel s’est déroulé aux environs de 23h30, d’après ses souvenirs. Le joggeur a d’abord été surpris par l’arrivée du véhicule, qui roulait à vive allure. Il se souvient avoir vu ensuite la voiture s’arrêter brièvement.

Un geste terrifiant

Un bras s’est tendu en dehors de l’auto par l’une des fenêtres ouvertes. Christopher n’a pas tout de suite compris ce qu’il était en train de se passer : « J'ai vu un bras imposant balancer quelque chose par la fenêtre, comme on vide une tasse », a-t-il témoigné. Il n’a réalisé la triste situation qu'après avoir entendu des miaulements.

L’automobiliste n’avait pas versé une boisson sur la chaussée, mais venait d’abandonner un chaton. L'homme a immédiatement récupéré le jeune félin et l’a ramené chez lui. Parallèlement, il a signalé l’abandon aux forces de l’ordre et leur a fourni la plaque d’immatriculation partielle du véhicule, car il n’avait pas tout mémorisé.

Le chaton est pris en charge

Christopher a un peu d’expérience avec les animaux. Il a nourri le rescapé avec du lait spécialisé et a compris que la boule de poils n’était même pas encore sevrée. Ne pouvant la garder auprès de lui puisqu’il s’occupait déjà d’un autre animal, il a contacté le refuge One Stray At A Time afin d’obtenir de l’aide.

Le jeune chat a été placé sous la garde des membres de l’association et se porte très bien aujourd’hui. Christopher espère que l’auteur de son abandon sera retrouvé, bien qu’il en doute puisque la police ne dispose que de très peu d’éléments pour faire avancer l’enquête. Il peut néanmoins se réconforter avec l’idée qu’une fois sevré, son protégé rejoindra une maison aimante dans laquelle il sera en sécurité.