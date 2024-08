En suivant un joggeur, ce chiot abandonné dans la nature obtient la seconde chance dont il a toujours rêvé (vidéo)

Abandonné dans la nature non loin d’une autoroute, un chiot a pu compter sur l’aide d’un joggeur au grand cœur. Quand la petite boule de poils a aperçu l’homme, elle a commencé à le suivre dans l’espoir d’être sauvée.

Alors qu’il courait, un homme a découvert un chiot errant seul au milieu des broussailles. En quête d’un avenir meilleur, le petit animal sans défense a suivi le joggeur. D’abord timide, la boule de poils a fini par se laisser caresser par le sportif et lui montrer son ventre. Elle était visiblement contente de rencontrer quelqu’un qui s’intéressait enfin à elle !

Comme le rapporte un article paru sur le site web de I heart dogs, le jeune canidé semblait supplier ce coureur de l’emmener dans un endroit sécurisé. Au sein de cette nature sauvage, il était confronté à toutes sortes de dangers. Par ailleurs, il se trouvait à moins d’un kilomètre d’une autoroute, où il risquait un accident avec une voiture.

© TheoD / YouTube (capture d'écran)

Le chiot se porte bien et a été adopté

Souhaitant le meilleur pour cette créature chétive, le joggeur a pris la décision de la ramener chez lui. Sur YouTube, le bon samaritain explique qu’il lui a proposé de l’eau et de la nourriture. Ces gestes bienveillants ont dû combler de bonheur le chiot !

Par la suite, son sauveur a contacté un refuge animalier de sa région pour lui donner toutes les chances de trouver la famille idéale. Grâce à ce sauvetage, le petit chien a pu faire ses adieux aux affres de l’errance et commencer un nouveau chapitre de sa vie en toute sérénité. Il découvre la signification non seulement des mots « sécurité » et « confort », mais aussi « amour ».

A lire aussi : Sybil, considéré comme l’un des meilleurs chiens policiers, prend sa retraite sous les éloges de ses collègues

Aujourd’hui, l’animal a été adopté. En effet, « il va bien et a une maison maintenant », conclut le sauveur du chiot.

La vidéo montrant la rencontre entre l’homme et le toutou a été vue plus de 3,8 millions de fois depuis sa mise en ligne. Des milliers de personnes ont applaudi son geste héroïque.