"J'ai entendu un miaou" : le sauvetage inespéré d'une chatte cachée dans un immeuble ravagé par les flammes

Une chatte sénior était toujours portée disparue 3 jours après l’incendie ayant eu lieu dans l’immeuble où elle vivait. Personne ne voulait baisser les bras pour autant, et les recherches se sont poursuivies.

Le samedi 3 décembre, un feu s’était déclaré dans un immeuble situé à Colombus, dans l’Etat de l’Indiana. Le sinistre n’avait pas fait de victime, tous les occupants ayant été évacués à temps. Il restait toutefois une chatte à retrouver et secourir, rapportait The Republic.

Elle avait été adoptée par le personnel d’un cabinet d’avocats établi dans le bâtiment ravagé par les flammes. Prila, calico âgée de 14 ans, avait totalement disparu lors du sinistre.

Les pompiers locaux, ceux du Colombus Fire Department, avaient réussi à maîtriser l’incendie, mais pas à localiser l’animal.

Debbie Spurgeon, responsable administrative du cabinet d’avocats, a passé toute la journée du lendemain à guetter le moindre signe de vie de Prila devant l’immeuble. Elle ne pouvait y pas entrer, car il était condamné en raison du risque d’effondrement. La chatte restait toutefois introuvable.

Le mardi suivant, c’est le capitaine Mike Wilson, du Colombus Fire Department, qui est revenu sur les lieux après avoir été sollicité par Debbie Spurgeon. Le pompier a déposé de la nourriture pour chat et une litière à l’entrée du bâtiment dans l’espoir d’attirer Prila, sans résultat.

Debbie Spurgeon lui a ensuite donné une boîte contenant les friandises préférées de la chatte. Il l’a prise et s’est mis à l’agiter pour que Prila l’entende, comme Debbie Spurgeon avait l’habitude de le faire au bureau avant d’en offrir à la chatte.

« Je savais qu'elle était vivante »

Le soldat du feu a alors perçu un premier miaulement. Il s’est avancé un peu plus dans l’immeuble et a appelé le félin par son nom. « J’ai entendu un autre ‘miaou’, et la voilà qui était à mes pieds », raconte Mike Wilson.

Incroyable… Prila avait survécu aux flammes, à la fumée et aux énormes quantités d’eau déversées par les lances à incendie. Le capitaine Wilson s’est empressé de la faire sortir de l’immeuble pour la remettre à Debbie Spurgeon, qui a pleuré de joie. « C'est un tel soulagement. Je savais qu'elle était vivante », confie-t-elle.

The Republic

Sa bienfaitrice a emmené Prila chez elle. La chatte a pu se reposer et se nourrir. Debbie Spurgeon et son mari l’ont ensuite emmenée chez le vétérinaire pour un examen complet.