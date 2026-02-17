« J’ai décidé de monter sur le toit », une femme brave le vide pour gagner la confiance d’une chatte errante terrifiée (vidéo)

En voyant une petite chatte trempée et seule sous la pluie, Angie n’a pas hésité à intervenir. Pour lui apporter un peu de nourriture, elle est même montée sur le toit ! Elle ne se doutait pas encore que ce simple geste de compassion allait bientôt bouleverser sa vie…

Par un jour de pluie à Londres (Grande-Bretagne), Angie Ymeraj remarqua une petite chatte sur un toit près de chez elle, trempée et seule. Profondément touchée par la détresse de cette minette très maigre et visiblement épuisée, la jeune femme s’est promis de l’aider comme elle le pouvait.

Chaque jour, elle la voyait chercher de la nourriture, et chaque jour, elle essayait de lui donner quelque chose à manger. Malheureusement, la petite chatte qu’elle avait baptisée Mochi avait encore trop peur pour s’approcher. Angie décida alors de prendre une mesure radicale.

Une prise de risque payante

Bravant le vide, la jeune femme s’est tout simplement rapprochée de sa protégée. « Le lendemain, j’ai décidé de monter sur le toit et de placer la nourriture plus près de sa cachette », a-t-elle expliqué à The Dodo.

© @angie_angelinaa / TikTok

Ce plan a très bien fonctionné puisque Mochi a fini par accepter la nourriture. Angie a donc continué de monter sur le toit chaque jour pour gagner sa confiance, sans se préoccuper des regards des voisins. Pour elle, la petite chatte passait avant tout.

« Chaque jour, je rapprochais la nourriture, ce qui lui permettait de se sentir en sécurité près de moi », a expliqué Angie. « Peu après, elle m’a laissée la toucher et la prendre dans mes bras. »

© @angie_angelinaa / TikTok

Après 3 semaines de patience, Mochi a enfin fait confiance à Angie. Ce premier câlin émouvant a tout simplement révélé que cette petite chatte n’attendait que d’être aimée depuis toujours, et qu’elle était prête à s’ouvrir dès qu’on lui montrait qu’elle était en sécurité. « Elle était si douce et avait tellement besoin d'amour », se souvient d’ailleurs Angie.

Le plus heureux des dénouements

L’étape suivante consistait à emmener Mochi chez le vétérinaire. Espérant la garder près d’elle, Angie a alors découvert avec un peu de déception que la minette était pucée. Elle l’a donc confiée au vétérinaire afin qu’elle puisse retrouver sa famille.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, cependant, une semaine plus tard, Angie a reçu un appel inattendu : la famille de Mochi ne pouvait plus s'en occuper, et le vétérinaire voulait savoir si elle souhaitait toujours l'adopter. Ce fut un grand oui !

A lire aussi : « Je n’en reviens pas qu’il soit resté si longtemps au refuge », ce chat découvre enfin la tendresse et s’y abandonne totalement (vidéo)

@angie_angelinaa I never thought I’d adopt an adult cat, but it’s truly been the best part of my year. Mochi, my heart is so full knowing you’re part of my life. #fyp #mamacita #catmom ? Outro - M83

« C’est à ce moment-là que Mochi est devenue mienne », a déclaré Angie. La minette n’aura plus jamais à chercher sa nourriture sous la pluie et peut désormais passer ses journées confortablement installée sur les genoux de sa nouvelle maman qui travaille à domicile. Que demander de plus ?