Irrité par le comportement intrusif de ses propriétaires, ce chat leur fait comprendre que la curiosité est un vilain défaut !

Surprise en flagrant délit de vol de nourriture appartenant à sa sœur, une chatte n’a pas du tout apprécié et l’a clairement montré à sa maîtresse. Sa réaction a beaucoup amusé cette dernière.

Allison et sa famille avaient 2 chats, mais ces derniers avaient vieilli et quitté ce monde. Quelque temps plus tard, elles ont adopté 2 chatons femelles. Elles ont baptisé les sœurs Graycie et Maggie.

Les jeunes félins ont ramené de la joie au sein du foyer. Chacune des chattes a son propre caractère, mais toutes les 2 ont en commun d’être particulièrement facétieuses. En ce qui concerne Graycie, Allison raconte à The Dodo qu’elle est « expressive, adorable, affectueuse », mais aussi qu’elle a tendance à perdre ses moyens lorsqu’il est question de nourriture. Graycie est, en effet, du genre à se servir dans la gamelle de sa sœur et à sauter sur la table pour voler ce qu’elle peut dans les assiettes.

Quant à Maggie, elle est plutôt obsédée par les crayons de couleur du mari d’Allison. Elle n’hésite pas à s’introduire dans son bureau pour en dérober quelques uns, puis les traîner partout dans la maison.

Les 2 sœurs ont pris l’habitude de dormir dans la cave. Alors, pour s’assurer que tout va bien pour elles, Allison y a installé le moniteur vidéo pour bébé qu’elle utilisait pour son enfant. C’est par le biais de ce dispositif qu’elle s’est aperçue, un soir, que Graycie était en train de voler de la nourriture dans l’écuelle de Maggie.

Sa maîtresse a alors activé le micro pour la rappeler à l’ordre, en prononçant son nom à très haute voix. Vexée à la fois d’avoir été prise sur le fait et par ces remontrances, la chatte s’est éloignée de la gamelle, puis s’est approchée de la caméra pour y lancer un regard noir.

Elle a ensuite reculé et s’est assise en fixant l’objectif pendant un long moment. Comme pour rappeler à Allison que la curiosité est un vilain défaut. La gourmandise aussi, du reste…