Intriguée par des miaulements désespérés dans un centre commercial, une femme trouve un chaton en détresse et change sa vie

Il y a toujours une petite lumière scintillante au cœur de l’obscurité. Aux États-Unis, un chaton errant dans un centre commercial, transi de froid et infesté de vers, a croisé la route d’une personne bienveillante, qui lui a offert un avenir meilleur. Grâce à son intervention salvatrice, la petite boule de poils savoure désormais les joies de la vie de famille.

Alors qu’elle traversait un centre commercial, une bonne samaritaine a entendu les faibles gémissements d’un chaton esseulé. L’animal, transi de froid, s’est immédiatement blotti contre elle pour se réchauffer.

Ni une ni deux, cette personne au grand cœur a immédiatement emmené le jeune félin à la clinique vétérinaire la plus proche. Une fois remis entre les mains bienveillantes des professionnels, l’ex-va-nu-pattes âgé d’un mois a enfin bénéficié de nombreux soins. Non seulement sa température a été stabilisée, mais il a aussi eu droit à un traitement contre les puces et les vers qui envahissaient son petit corps fragile.

© Monica / @mowonder5 – Instagram

Un nouveau départ

Le hasard fait parfois bien les choses. Lors de son arrivée, la fondatrice de l’association Murphy’s Law Animal Rescue, nommée Sarah Kelly, se trouvait dans cette clinique. Lorsque le personnel lui a demandé si elle pouvait accueillir le chaton femelle, la bénévole n’a pas hésité un seul instant avant de répondre « oui ». Par la suite, elle a placé sa petite protégée – baptisée Boxie – chez Monica, qui s’est constituée famille d’accueil.

© Monica / @mowonder5 – Instagram

« Boxie avait tellement faim ! Elle a mangé presque 3 portions de croquettes pour chatons, confie cette dernière à la rédaction de Love Meow, le ventre plein et bien au chaud, elle s'est endormie comme une masse sans même avoir la force de tenir sa tête droite. »

Pendant que Boxie reprenait des forces chez sa mère d’accueil, sa sauveuse et le personnel vétérinaire sont partis en quête de sa maman et de ses éventuels compagnons de portée. Mais aucun autre félin n’a été trouvé.

© Monica / @mowonder5 – Instagram

Joueuse et câline

Après quelques jours de soins, le chaton a retrouvé du poil de la bête ! Il a fini par révéler sa véritable personnalité, aventureuse, joueuse et pleine d’énergie. Boxie a également rencontré Mozzie, la chatte du foyer, qui est devenue sa meilleure amie.

L’autre passion du petit félin à la robe tigrée ? Les siestes contre sa bienfaitrice ! « La nuit dernière, elle a dormi tout près de moi, blottie dans mes bras. Elle semble croquer la vie à pleines dents et en profiter pleinement », explique Monica. De même, Boxie ne peut pas se passer de sa peluche préférée, une pieuvre bleue, avec laquelle elle adore dormir.

© Monica / @mowonder5 – Instagram

Aujourd’hui, la rescapée se porte à merveille et savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Elle s’épanouit dans sa famille d’accueil, et grandit dans les meilleures conditions. Comme quoi, une simple rencontre dans un centre commercial peut tout changer !

© Monica / @mowonder5 – Instagram