Intrigué par des miaulements provenant de sa voiture, il se rend chez les pompiers dont le chef se charge du sauvetage du chaton

Un petit félin tabby a échappé au pire après avoir voyagé caché sous une voiture avant d’être retrouvé sain et sauf par les pompiers d’Indianapolis. Pris en charge par un refuge, le chaton va désormais recevoir les soins nécessaires avant de pouvoir, dans quelques semaines, commencer une nouvelle vie auprès d’une famille adoptive.

Un chaton ayant trouvé refuge sous une voiture a non seulement survécu au trajet, mais il a, en plus, été secouru par un pompier qui l'a confié à un refuge local où il reçoit soins et attention en attendant d'être proposé à l'adoption, rapportait WRTV .

Les faits se sont déroulés l'après-midi du mardi 7 juillet 2026 à Indianapolis, dans l'Etat de l'Indiana (Etats-Unis). Aux alentours de 16h30, un automobiliste est arrivé devant la caserne des pompiers de l'Indianapolis Fire Department pour demander de l'aide.

Il ne s'agissait ni d'un incendie à éteindre, ni d'une urgence médicale, mais d'un minuscule « passager clandestin » qui se faisait clairement entendre tout en restant invisible. Il fallait le secourir le plus vite possible.

Le conducteur a expliqué aux soldats du feu qu'il venait de quitter un parking du centre-ville quand il s'est mis à entendre les miaulements d'un chaton qui provenaient de son véhicule. Il a eu beau faire le tour de ce dernier, il n'est pas parvenu à voir le minet en question.

C'est Jason Garner, le chef de bataillon, qui a décidé de s'occuper lui-même du sauvetage. Il n'a pas hésité à salir son uniforme en se faufilant sous le crossover Mazda CX-30 de couleur noire pour tenter de débusquer l'insaisissable chaton.



ifd_news / Instagram

Terminus pour le chaton qui est désormais entre de bonnes mains

Au bout d'une trentaine de minutes d'efforts, Jason Garner est finalement parvenu à mettre la main sur le quadrupède. Il l'a fait sortir de sous la voiture en toute sécurité.



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Par chance, malgré le trajet qu'il venait de parcourir dans son dangereux emplacement, le félin au pelage tigré ne souffrait d'aucune blessure, ce qui relevait quasiment du miracle.



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Enfin hors de danger, le chaton a été confié au service animalier de la ville (Indianapolis Animal Care and Control). D'après les images du sauvetage partagées sur le compte Instagram de l'Indianapolis Fire Department, le petit rescapé semblait encore un peu trop jeune pour être proposé à l'adoption. Il devrait donc patienter quelques semaines avant de pouvoir rejoindre une famille aimante.