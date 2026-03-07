Intervenant sur une propriété, les autorités découvrent et sauvent plus de 100 chats maigres recroquevillés dans la neige

Dans le Maryland aux États-Unis, les autorités locales et l'association Humane World for Animals ont secouru plus de cent chats détenus dans des conditions insalubres. Affamés, malades et livrés à eux-mêmes en pleine tempête de neige, les courageux félins survivants ont été saisis lors d'une vaste opération de police et reçoivent désormais tous les soins vétérinaires nécessaires à leur long rétablissement.

Dans le Maryland (Etats-Unis), autorités et associations de protection animale ont secouru plus de 100 chats qui étaient détenus dans des conditions épouvantables, affamés et souffrant de diverses maladies, rapportait People .

Le 25 février 2026 à 7h du matin, les adjoints du shérif du comté de Wicomico ont exécuté un mandat de perquisition dans la propriété en question, située dans la ville de Delmar. Ils étaient accompagnés des bénévoles de Humane World for Animals, qui ont pu constater la détresse dans laquelle les félins vivaient.



Meredith Lee / Humane World for Animals

Sur les lieux, les intervenants ont également découvert plusieurs cadavres de chats, dont certains en état de décomposition très avancé.

Les survivants, eux, étaient extrêmement maigres, atteints d'infections respiratoires et gardés à l'extérieur, ne disposant que d'abris sommaire, insalubres et couverts de neige.



Meredith Lee / Humane World for Animals

« Il est insoutenable de voir autant de chats malades et désespérés, transis de froid, surtout après avoir subi une tempête de neige et dans un état de santé si précaire. Leur survie témoigne de leur résilience, ce qui me donne de l'espoir tandis que nous les accompagnons sur le long chemin de la guérison », a déclaré Shalimar Oliver, chargée de dossiers de maltraitance animale chez Humane World for Animals, dans un communiqué de presse.

L'association a reçu l'aide de la Humane Society of Wicomico County et d'un agent du service animalier de la police de Salisbury.



Meredith Lee / Humane World for Animals

« Une opération complexe et de grande envergure »

Pour le lieutenant Burley Williams, du bureau du shérif de Wicomico « il s'agissait d'une opération complexe et de grande envergure menée dans des conditions météorologiques difficiles, et nous sommes reconnaissants de l'expertise et des ressources fournies par Humane World for Animals et la Wicomico County Humane Society, ainsi que de l'aide apportée par le service de contrôle des animaux du comté de Wicomico et celui de Salisbury ».

A lire aussi : Sauvé de la rue, ce chat aimant et attentionné veille en permanence sur son amie féline sur le point de mettre bas



Meredith Lee / Humane World for Animals

Après leur sauvetage, les chats ont été emmenés en lieu sûr et tenu secret. Ils reçoivent tous les soins dont ils ont besoin.