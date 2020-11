Inquiétés par le bruit de chaînes en fer dans un appartement voisin, le voisinage permet la saisie de 9 chiens, 8 chats et un oiseau !

Photo d'illustration

Une association est intervenue dans un appartement de l’Oise pour secourir plusieurs animaux, dont des chats, détenus dans des conditions déplorables. Ils vivaient chez une famille qui était déjà dans le viseur de plusieurs organisations de protection animale depuis un certain temps.

Cela faisait des mois que la SPA, Action Protection Animale (APA) et 30 Millions d’Amis s’intéressaient à la situation inquiétante de chats, de chiens et d’autres animaux enfermés dans un logement HLM situé place du Levant à Crèvecœur-le-Grand (60). Dans l’impossibilité d’y entrer pour prouver les faits, les associations ne pouvaient pas faire grand-chose. La donne a toutefois changé la semaine dernière, comme le rapporte Oise Hebdo.

Les voisins ne pouvaient plus supporter les bruits des chaînes traînées sur le sol, les aboiements et les odeurs provenant de l’appartement de 60 m2. Ils ont alerté les autorités, et APA a finalement pu se rendre sur les lieux le mercredi 28 octobre. Les bénévoles ont réussi à convaincre l’une des locataires, la mère en l’occurrence (elle y vit avec ses 3 filles âgées de 30 à 40 ans), de les laisser entrer.

Ils y ont découvert 9 chats, 8 chiens, un oiseau, un lapin, ainsi que 2 phasmes (insectes néoptères ressemblant à des plantes). La description de l’endroit et des conditions de vie des bêtes livrée par Anne-Claire Chauvancy, présidente de l’association APA, est des moins reluisantes. Elle évoque, en effet, des « animaux attachés aux meubles », des murs recouverts « de crasse et d’excréments », des chats « dans l’obscurité complète », ainsi qu’un American Staffordshire Terrier évoluant au milieu de toutes sortes d’immondices dans la cuisine où il était attaché.

Elle ajoute que leurs propriétaires les achetaient de manière compulsive en animalerie et via des petites annonces. Elles « avaient tout à fait conscience que les conditions de vie étaient cruelles », poursuit la présidente d’APA.

A lire aussi : Jaloux à l'arrivée de son frère humain dans la famille, ce chat apprend à l'aimer pendant la nuit

Les animaux pris en charge par la SPA locale, une plainte déposée par APA

Sur décision du parquet de Beauvais, les animaux ont été saisis et confiés au refuge SPA d’Essuilet. Ils y reçoivent des soins, puisqu’ils souffrent de malnutrition et de divers troubles dermatologiques, oculaires et auriculaires. Dès que leur état de santé le permettra, ils seront proposés à des familles d’accueil ou adoptives.

Par ailleurs, une plainte a été déposée par APA, qui espère ainsi obtenir de la justice une interdiction totale pour ces 4 femmes de détenir des animaux.