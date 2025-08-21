Initialement venue faire un devis, cette femme permet de sauver près de 50 chats de leur condition de vie misérable

La stérilisation des animaux est l’un des nombreux chevaux de bataille des associations de la protection animale. La récente découverte d'une cinquantaine de chats dans une maison insalubre montre ainsi l'importance de ce geste, afin d’éviter des situations aussi extrêmes.

L’association Shelter from the Storm est à la fois un refuge à but non-lucratif et une clinique vétérinaire à bas prix située à Madison, dans le Wisconsin (États-Unis). Son objectif est donc de favoriser l’adoption d’animaux abandonnés, tout en facilitant l’accès aux soins animaliers pour les propriétaires dans le besoin. C’est l’une des clientes de la clinique qui a fait la terrible découverte. Initialement contactée pour la réalisation d’un devis de réparation dans une maison, elle a constaté, impuissante, que des dizaines de chats y vivaient dans des conditions déplorables .



© Shelter From The Storm / Facebook

Submergée par la situation, la bonne samaritaine a aussitôt appelé l’organisation caritative, raconte Payton Pritzl, la directrice d’exploitation du refuge à CivicMedia : “Elle était dépassée. Elle aurait pu aider quelques chats, mais c'était bien plus que ce à quoi on s'attendait”.

Effectivement, devant l’ampleur de la tâche, une action coordonnée a dû être mise en place avec le soutien d’autres organismes de sauvetage de l’État du Wisconsin. L’objectif était alors de rapidement prendre en charge le plus grand nombre de félins possible. Si les estimations de départ tablaient sur une trentaine de chats à sauver, au final, ce sont pas moins de 45 matous qui ont été récupérés en 2 jours seulement. Et il en restait encore.



© Shelter From The Storm / Facebook

L’état des pauvres bêtes faisait peine à voir. Après une consultation vétérinaire, de nombreux cas d’infections des voies respiratoires supérieures, de parasites et de problèmes de malnutrition ont été décelés. Désormais entre les mains expertes et bienveillantes des employés des différentes associations, les malheureux chats vont, petit à petit, pouvoir envisager un avenir meilleur. Certains d’entre eux sont d’ailleurs déjà en préparation pour être placés en famille d’accueil ou, mieux, adoptés.

Payton Pritzl déplore que la situation ait pu dégénérer à ce point et insiste sur l’importance de la prévention : “Nous proposons des soins vétérinaires et des options de stérilisation à bas prix pour prévenir ce genre de situation. Mais dans ce cas précis, ces ressources ont été ignorées”.

Toujours est-il que les infortunés félins peuvent désormais tourner la page de ce triste chapitre de leur vie, afin d’en commencer un nouveau, entourés de l’amour qu’ils méritent.