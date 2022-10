Incrédules, ils retrouvent leur chatte 9 ans plus tard à l'autre bout du pays

Une famille vivant dans un ranch californien a récemment appris que sa chatte, disparue 9 ans plus tôt, venait d’être retrouvée dans l’Etat de l’Idaho, 1600 kilomètres plus au nord. Jusque-là, l’animal est le seul à savoir où il se trouvait durant tout ce temps.

Une chatte perdue a refait surface 9 ans plus tard et très loin de chez elle, alors que ses propriétaires la croyaient décédée. Un récit rapporté par People.

Susan Moore et son mari tiennent une ferme en Californie. En septembre, le couple a reçu un appel téléphonique qu’il n’osait plus espérer. A l’autre bout du fil, on leur annonçait que leur chatte Harriet venait d’être retrouvée à 1600 kilomètres de là, dans l’Etat de l’Idaho. L’animal avait disparu en 2013.

Susan Moore avait adopté Harriet dans un refuge alors qu’elle n’était encore qu’un tout jeune chaton en 2011. Au ranch, la chatte menait une vie heureuse et se chargeait de garder les rongeurs à distance, un domaine dans lequel elle excellait.



Photo d'illustration

Sa famille l’avait cherchée partout dans le secteur, contacté les refuges et passé les sites d’animaux de compagnie disparus au peigne fin. Le mari de Susan Moore était persuadé que Harriet avait été emportée par des coyotes.

Harriet a probablement été adoptée par une autre famille

C’était donc loin d’être le cas. La chatte était bien vivante et en bonne santé lorsqu’un passant l’a découverte errante récemment, avant de l’emmener au refuge Companions Animal Center dans l’Idaho.

C’est un employé de cette structure d’accueil qui a appelé les Moore pour leur annoncer la nouvelle.

Susan Moore n’exclut pas la possibilité que Harriet ait eu une autre famille entretemps. Auquel cas elle se dit prête à la lui laisser si jamais elle venait à la réclamer avant la fin du délai légal. Elle ne voudrait pas causer davantage de traumatismes au félin.

Autrement, les portes de son ranch lui sont, bien sûr, grandes ouvertes.