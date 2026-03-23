Incapable de survivre dehors ce chat roux suit les passants jusqu'à être secouru par une habitante

Toasted Marshmallow vivait très mal son quotidien dans la rue. Très affectueux, il tentait de nouer une relation avec les humains qu’il croisait. Un jour, sa méthode a fonctionné et il s’est dirigé vers un nouvel équilibre, mais également une nouvelle vie.

Il est assez aisé de repérer un chat qui n’a pas l’habitude de vivre dans la rue. Affectueux, mais aussi peureux, ces félins ont des comportements atypiques qui nous font penser qu’ils pourraient avoir leur place dans une maison. C’est le cas de Toasted Marshmallow dont l’histoire a été relatée par Love Meow.

« Il n’a jamais appris ce qu’il fallait pour survivre »

Le cas du félin roux et blanc a été signalé à Little Wanderers NYC. Les sauveteurs ont rapidement repéré ce chat qui semblait très mal à l’aise dans l’espace urbain. Incapable de subvenir à ses besoins, il tentait de se lier d’amitié avec les humains. Un porte-parole de l’association racontait : « Il n’a jamais appris ce qu’il fallait pour survivre dans la rue en tant que chat sans abri ». La suite de son parcours a montré qu’il savait cependant parfaitement se faire comprendre.

Little Wanderers NYC / Facebook

Tenter sa chance auprès des passants

La seule possibilité pour survivre dans la rue était pour Toasted Marshmallow de solliciter l’aide des humains. En tant que chat errant, cela n’a rien d’une évidence, mais le félin y est parvenu.

Après plusieurs tentatives auprès de passants, consistant à les suivre dans la rue et jusqu’à chez eux, le chat a jeté son dévolu sur une passante qui n’est pas restée indifférente à lui.

Constatant que le chat se trouvait sur son pallier, elle l’a nourri.

Véritablement tourner la page

Préoccupée par la situation de ce félin, la passante en question est entrée en contact avec Little Wanderrers NYC. Ces derniers sont venus à la rencontre du chat, et lui ont fait la promesse, tout comme l’avait fait la femme précédente, de toujours le protéger.

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Une fois au refuge, Toasted Marshmallow a fait l’unanimité auprès des bénévoles. L’un d’eux confiait : « C’est le chat le plus gentil et le plus amical que j’aie jamais rencontré ». Tout le monde croit fermement en un bel avenir pour ce chat des rues véritablement fait pour une vie en intérieur. Passants et bénévoles peuvent se féliciter d’avoir ouvert un nouveau chapitre pour cet adorable félin.