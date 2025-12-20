Ils sauvent une chatte et ses petits dans un jardin, puis comprennent 2 jours plus tard qu’un chaton est resté seul

Après avoir mis une famille de chats en sécurité, des sauveteurs new-yorkais sont retournés dans le jardin pour retrouver un chaton manquant. Ils étaient loin de se douter que le petit rescapé révélerait une personnalité aussi attachante.

Little Wanderers NYC est une association de secours animalier basée à New York (États-Unis) et spécialisée dans le sauvetage des chats dans les quartiers les plus défavorisés de la ville. Dernièrement, ses bénévoles sont intervenus dans un jardin pour mettre en sécurité une petite famille féline. C'est à cette occasion qu'ils ont fait la rencontre d’un petit cœur sur pattes.

Une famille en danger

Une chatte et ses 4 chatons ont été découverts dans un jardin où des travaux imminents rendaient leur présence dangereuse. Naturellement protectrice, la maman nommée Shadow s’est quand même laissé approcher, ce qui a permis aux bénévoles de Little Wanderers NYC de mettre tout le monde rapidement à l’abri. Installées en famille d’accueil, les boules de poils ont pu se reposer, retrouver la sécurité et recevoir les soins vétérinaires nécessaires.

© Little Wanderers NYC / Instagram

Le sauvetage n’était pas terminé pour autant ! Des bénévoles sont en effet retournés dans le jardin pour vérifier qu’aucun chaton n’avait été oublié. Deux jours plus tard, ils ont ainsi retrouvé un petit, Bucky, qui avait une blessure au cou nécessitant des soins urgents.

© Little Wanderers NYC / Instagram

« On n'ose imaginer ce qu'il a enduré, seul, séparé de sa mère et de ses frères et sœurs, luttant pour survivre dans la rue », a confié l'association à Love Meow.

Une fois en sécurité, le chaton a pu, lui aussi, se reposer dans des couvertures chaudes et il s’est rapidement apaisé, commençant même à ronronner.

© Little Wanderers NYC / Instagram

« Un cœur immense »

Conscient d’être entre de bonnes mains, le petit Bucky s’est parfaitement comporté chez le vétérinaire et, grâce à des soins attentifs et à beaucoup d’amour, il a pleinement récupéré et s’est épanoui. Confiant et joyeux, il est devenu un chaton sociable, affectueux et intrépide, suivant ses humains partout et participant à toutes leurs activités.

© Little Wanderers NYC / Instagram

« C'est un adorable petit chaton avec une personnalité et un cœur immenses. », assurent ses protecteurs. « Il est le plus heureux lorsqu'il joue, qu'il se blottit contre ses humains ou qu'il les suit partout pour attirer leur attention. Pour un si jeune chaton, âgé de seulement 3 mois, il est incroyablement doux ; il n'a jamais mordu ni griffé, même lors de ses jeux endiablés de chaton. »

A lire aussi : Un chat doit aider son petit frère humain à devenir propre, mais les choses ne se passent pas comme prévu

De son côté, Maman Shadow profite désormais d’une retraite paisible dans un foyer aimant, tandis que ses chatons s’épanouissent pleinement. Le petit Bucky, en particulier, continue d'être un rayon de soleil, comblant tous ceux qui l'entourent d'une affection sans bornes. Sa future famille pour la vie aura bien de la chance !