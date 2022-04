La vidéo adorable d'un chaton découvrant son tout premier rayon de soleil

Âgée d’un mois et demi, Rue a rencontré son premier rayon de soleil et a été totalement subjuguée par la sensation procurée par la chose. La vidéo montrant le chaton à l’œuvre a fait fondre bien des cœurs sur Instagram, où elle a été postée par sa maman d’accueil.

Une famille d’accueil californienne a publié une vidéo adorable où l’on voit l’un des chatons qu’elle prend en charge découvrir les joies du soleil, rapportait The Dodo.



fostersxyz / Instagram

Yige est mère d’accueil bénévole à San Diego, prenant soin de petits félins orphelins en collaboration avec l’association Orphan Kitten Club. Ses publications sont très suivies sur Instagram, où elle compte plus de 46 000 abonnés.

Récemment, elle a posté une séquence montrant Rue, toute jeune chatte de 6 semaines, lors de sa première rencontre avec un rayon de soleil.



fostersxyz / Instagram

Comme tous les chatons de son âge, Rue découvre le monde qui l’entoure avec une curiosité et une énergie débordantes. Elle était en train d’explorer la maison, sous le regard bienveillant d’Yige, quand quelque chose qui lui paraissait étrange l’a interpellée. Un faisceau lumineux s’étendait sur le sol, alors qu’il n’était pas là quelques instants plus tôt.

D’abord hésitante, Rue a finalement pris son courage à 2 pattes et s’est approchée du mystérieux et insaisissable phénomène. Elle s’est placée au milieu et a essayé de le toucher en levant la patte, tandis qu’elle ressentait cette chaleur agréable et diffuse sur son minuscule corps. Son premier rayon de soleil a été une expérience à la fois déroutante et plaisante pour elle.

« Accueillez des chatons. Ils vous garantiront une bonne dose de sérotonine »

« Ce truc deviendra viral », prédisait l’un des premiers commentaires publiés sous cette vidéo. L’auteur avait bien raison. La séquence a été massivement relayée et commentée, tant la scène qu’elle offre à voir est adorable.

Yige est consciente de la chance qu’elle a de pouvoir vivre de tels moments. Elle invite d’ailleurs les gens à l’imiter en devenant familles d’accueil, eux aussi. « Faites-vous une faveur et accueillez des chatons, dit-elle à ce propos. Ils vous garantiront une bonne dose de sérotonine tous les jours. »

fostersxyz / Instagram