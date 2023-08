Ils portent secours à un chaton dans une station d'épuration mais réalisent que le sauvetage est loin d'être terminé

Après la découverte d’un premier chaton en détresse, employés d’une station d’épuration et bénévoles d’une association se sont rendu compte qu’il y avait d’autres vies à sauver sur ce site. Une mission qui a duré plusieurs jours.

Une chatte et ses 6 chatons ont été découverts et secourus dans une station d’épuration d’eau du sud de l’Angleterre, rapportait la Kingsbridge & Salcombe Gazette.

Le site en question est géré par l’entreprise South West Water. Un de ses employés avait repéré un premier chaton et lui était venu en aide. Le petit félin était cachectique, affamé et frigorifié. L’homme l’a réchauffé, puis lui a donné de l’eau et de la nourriture.

La South West Water en a informé Hector’s House, une association locale consacré à la protection des chats. Une équipe de bénévoles a été envoyée sur les lieux pour prendre le jeune minet en charge.

Entretemps, ses 5 frères et sœurs ont été découverts à leur tour sur les lieux, tout comme leur mère. Tous étaient mal en point et maigres.

Leur porter secours n’a toutefois été simple. Employés de la station d’épuration et membres de Hector’s House ont collaboré à leur sauvetage pendant plus d’une semaine. Finalement, la famille féline au complet a pu être examinée par les vétérinaires et a reçu les soins dont elle avait besoin.



Hector's House Cat Rescue

Triste nouvelle pour 2 des chatons

« Il est extrêmement important de signaler un chaton trouvé à un centre de secours local approprié dès que possible, indique Zara Oldfield, fondatrice de Hector’s House. Ceci est essentiel pour s'assurer qu'il est en bonne santé mais aussi pour le stériliser et l’intégrer à un environnement domestique dès que possible. »

Les chats ont été confiés à une famille d’accueil et nommés d’après des réservoirs d’eau de la région : Tottiford, Burrator, Kennick, Avon, Meldon et Fernworthy. Malheureusement, 2 des chatons n’ont pas survécu malgré les importants efforts déployés pour les sauver. L’association l’a annoncé le vendredi 11 août sur sa page Facebook.

A lire aussi : En quête d’un foyer commun, 2 sœurs félines se soutiennent dans les épreuves et tentent de séduire de potentiels adoptants

Les autres continuent de se remettre des conditions de vie terribles qu’ils connaissaient jusqu’à leur découverte. Ils pourront ensuite être proposés à l’adoption.