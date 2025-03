Ils pensent emmener leur chat chez le vétérinaire pour une grippe et comprennent que son cas est rare

Depuis son plus jeune âge, Kodi était léthargique et semblait constamment fatigué. Ses propriétaires savaient que quelque chose n’allait pas et ont tenté de comprendre pourquoi le félin était tout le temps malade. Ils ont alors découvert qu’il souffrait d’une maladie rare et qu’une lourde opération était nécessaire pour le guérir.