Un chaton orphelin présentant une malformation rare au niveau de la bouche a trouvé du réconfort auprès de son nouveau meilleur ami félin dans un refuge

La différence, même chez les animaux, ne doit pas empêcher un individu de s’épanouir. Au Texas, une famille a trouvé un chaton à la bouche et au museau déformés. En raison des soins médicaux importants, le petit félin a été remis entre les mains expertes d’un refuge local.

La boule de poils orange errait en solitaire dans la rue, lorsqu’elle a été recueillie par des Bons Samaritains, relate Lovemeow. Comme ils ont observé une malformation au niveau de son visage, ils l’ont transféré au Murphy Save Haven, afin qu’il reçoive tous les soins médicaux nécessaires.

D’après Audrey, l’une des bénévoles du refuge, l’animal est né avec une fente labiale et une hydrocéphalie. La première anomalie désigne l’ouverture de la lèvre supérieure pouvant se prolonger sur le palais. La seconde pathologie correspond à un trouble présent au niveau du cerveau, dans lequel le liquide cérébro-spinal s’accumule en excès. Lorsqu’il vieillira, le vétérinaire devra probablement retirer les dents avant du félin, à cause de la mauvaise position.

Malgré sa malformation, le chaton s'épanouit aux côtés de son meilleur ami

Les problèmes médicaux de Theodore, le chaton, ont été maîtrisés par les soigneurs. Quelques jours plus tard, le félin à la frimousse rousse a retrouvé toute son énergie. Audrey a remarqué que Theodore voulait constamment jouer. « Il courait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a confié cette dernière. Afin qu’il se sente moins seul, sa bienfaitrice a décidé de lui dénicher un compagnon de jeu.

Elle s’est tourné vers Tiny, un jeune chat solitaire originaire d'un autre refuge, qui, comme Theodore, n’avait personne avec qui se divertir. Les 2 galopins se sont appréciés dès le premier jour. Ils s’amusent désormais quotidiennement et se blottissent tendrement l’un contre l’autre lors de la sieste. « Parfois, Tiny essaye d’agir comme un parent et de prendre soin de Theodore comme son bébé », a expliqué Audrey. Le quadrupède au pelage gris et blanc attrape même des jouets et appelle son camarade.

Bien que la vie ne s'est pas montrée tendre avec eux par le passé, les meilleurs amis forment aujourd’hui une fratrie aux liens solides. Le duo espiègle sera adopté par la même famille, pour le plus grand bonheur d’Audrey.